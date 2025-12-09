El caso ocurrió en la zona oeste del Gran Buenos Aires y la víctima, según los testimonios, mantuvo una discusión callejera con la sospechosa.

Un joven fue asesinado a cuchilladas en una discusión callejera y, por el crimen, los pesquisas policiales buscan a la novia del muchacho. El suceso se registró el fin de semana, en el oeste del conurbano bonaerense, y se descartó, por completo, que lo acontecido haya sido un intento de asalto.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima, llamada Gastón, fue hallada fallecida en el cruce de Eduardo Vogel y Caruso.

Según agregaron los informantes, el hallazgo del cadáver estuvo a cargo de los miembros del Comando Patrulla (C.P.) de la zona, quienes arribaron a la mencionada esquina, luego de ser alertados de la situación por un llamado recibido en el número telefónico de emergencias 911.

Trascendió que habitantes del vecindario, al dialogar con los efectivos policiales, narraron que habían advertido que la víctima entabló una acalorada disputa con su pareja, llamada Nataly Ayelén, y que posteriormente escucharon a ese joven que gritaba en procura de auxilio, mientras que vieron que la sospechosa fugaba del escenario de la mortal agresión.

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba heridas de arma blanca en la región torácica, en una ingle y en el brazo izquierdo.

Procedimientos

En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría 3ª Centro del distrito, de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona y del área de Inteligencia Criminal realizan diferentes procedimientos con el objetivo de apresar a la sospechosa.

Intervino en la causa penal la Unidad Funcional Temática de Homicidios de los tribunales de la jurisdicción.

