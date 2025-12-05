La medida fue anunciada a través de un decreto legislativo. El bono será único y extraordinario, pero no contempla a quienes se encuentren de licencia en la actualidad.

A 20 días de las fiestas de fin de año, Victoria Villarruel firmó el decreto legislativo 604/25 por el que otorgó un bono extraordinario, único y no remunerativo de 500.000 pesos a los trabajadores del Senado. La medida abarcará a todos los empleados de planta permanente con una antigüedad superior a los seis meses y que no se encuentren de licencia -sin goce de haberes- actualmente.

Además, la vicepresidenta de la Nación facultó a las direcciones generales de Recursos Humanos y de Administración a instrumentar el bono. A diferencia de la postura del Gobierno nacional y la Cámara de Diputados que promueven la gestión austera de las partidas presupuestarias, la presidenta del Senado promovió esta medida destinada a los ingresos de los trabajadores de la Cámara alta

“Es política institucional de esta Presidencia del Honorable Senado de la Nación promover la mejora continua de las condiciones laborales, consolidar la carrera administrativa regulada por el Estatuto para el Personal del Congreso de la Nación y fortalecer de manera permanente el funcionamiento institucional de ésta Cámara, reconociendo que el bienestar del personal constituye un componente esencial para la calidad, eficiencia y continuidad del servicio público parlamentario”, consideró Villarruel en el decreto 604/2025.

Asimismo, destacó la “participación activa y esencial en el funcionamiento del Honorable Senado, desempeñándose con responsabilidad en tareas técnicas, administrativas, de servicios, operativas y de soporte logístico indispensables para garantizar la continuidad y calidad del servicio parlamentario”.

