Luego de la sesión preparatoria del 3 de diciembre, marcada por juramentos fuera de protocolo y discursos críticos, la diputada oficialista presentó un proyecto para prohibir agregados en la fórmula y repetir la jura hasta que se cumpla estrictamente.

La sesión preparatoria del miércoles 3 de diciembre en la Cámara de Diputados dejó imágenes inusuales: varios legisladores electos aprovecharon el momento de la jura para pronunciar discursos extensos y críticas políticas, apartándose de las fórmulas establecidas. Ante ese escenario, la diputada nacional de La Libertad Avanza Sabrina Ajmechet presentó un proyecto de resolución que apunta a modificar el artículo 12 del Reglamento interno.

El texto establece que “el juramento será tomado en voz alta por el presidente estando todos de pie. Queda estrictamente prohibida cualquier mención, adición o referencia ajena a las fórmulas determinadas en el Artículo 10 de este Reglamento”.

Además, fija un mecanismo para garantizar el cumplimiento: “En caso de que un diputado electo intente o manifieste la voluntad de modificar, agregar o sustituir la fórmula de respuesta establecida, el presidente de la Cámara lo intimará a ceñirse estrictamente a las fórmulas establecidas. El juramento se repetirá hasta que sea prestado de forma reglamentaria y la incorporación al cuerpo no será válida hasta que eso ocurra”.

En los considerandos, Ajmechet explica que la reforma busca “esclarecer el procedimiento de jura de los Diputados que ingresan a la Cámara” y “reafirmar el compromiso primordial […] despojando el acto de toda mención de índole político-partidista o de facción”.

“Se propone así, limitar las fórmulas a la invocación de valores y textos de fe, o al compromiso cívico fundamental con la Constitución Nacional y la República”, señala el proyecto.

La diputada advierte que, si el juramento no se realiza conforme al reglamento, “no quedarán incorporados al cuerpo”.

La iniciativa surge tras una ceremonia que se convirtió en tribuna política, con legisladores que incluyeron consignas partidarias y mensajes críticos en sus juramentos. El oficialismo busca evitar que estas prácticas se repitan en futuras sesiones.

Parlamentario.com