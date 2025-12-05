Bullrich afirma que el oficialismo tiene mayoría para aprobar las reformas clave y promete un Senado alineado a la agenda del Ejecutivo.

El nuevo escenario político en la Cámara Alta entusiasma al Gobierno Nacional. Con la llegada de Patricia Bullrich al Senado, La Libertad Avanza suma a su principal figura legislativa para empujar la agenda de reformas estructurales. La flamante senadora aseguró que la renovación del cuerpo genera un equilibrio de fuerzas favorable al oficialismo.

“Las cosas ahora van a cambiar porque nosotros somos una mayoría importante en la Cámara de Senadores”, afirmó Bullrich en diálogo con Radio Rivadavia. Y agregó: “Vamos a lograr sacar todas las leyes que el Ejecutivo está mandando”. Entre las prioridades mencionó la reforma laboral y el presupuesto, a los que calificó como esenciales para la nueva etapa.

Reforma laboral y búsqueda de acuerdos

Bullrich reconoció que el Gobierno necesita votos para aprobar la reforma laboral, pero se mostró confiada. “Estamos hablando con todos para tratar de buscar un acuerdo sobre una ley que devuelva a los argentinos la posibilidad de trabajar”, sostuvo.

También planteó que modificar las condiciones actuales del mercado laboral es indispensable para lograr más empleo. “No lo vamos a hacer de un día para otro, pero sí con una ley que cambie las condiciones laborales actuales”, sostuvo la flamante senadora.

Respecto a la oposición más dura, especialmente el kirchnerismo y la CGT, fue clara: el oficialismo enfocará los esfuerzos en quienes tengan voluntad de cambio. “No tiene sentido discutir con alguien que piensa totalmente diferente. Hay que juntar a los que piensan similar y con eso sacar la ley”, afirmó.

Agenda legislativa: Presupuesto, Código Penal y más

Además de la reforma laboral, Bullrich anticipó que el Senado priorizará el tratamiento del Presupuesto, una ley tributaria, una ley de inocencia fiscal y el avance del nuevo Código Penal. Aunque algunas normas no se terminarán en esta etapa, garantizó que los debates comenzarán de inmediato.

“Si ahora avanzamos con la ley laboral y el Presupuesto en enero, después se irá conformando la segunda etapa y vamos a avanzar con todas las demás”, explicó.

En el plano interno, Bullrich celebró la reincorporación del Senador Paoltroni al bloque de LLA. “Tuvo algunos desencuentros, pero ya está de nuevo adentro. Tenemos que reagrupar a todos los senadores con voluntad de cambio”, afirmó.

También se refirió a la vicepresidente Victoria Villarruel, luego de un pequeño cruce ocurrido durante la jura de los nuevos legisladores. Bullrich minimizó la tensión y aclaró que la situación ya fue superada.

“Hubo un desentendimiento respecto a quién hacía las invitaciones, pero Karina Milei estuvo en el palco, estuvo Santilli, estuvo Adorni. Las cosas las superamos”, dijo Bullrich, bajando la conflictividad.

Frente a especulaciones sobre posibles conflictos dentro del Senado, la senadora descartó una interna caliente: “No sé si será duro o no. Pero estamos en diálogo y podemos construir una mayoría. Nuestra intención no es generar un campo de batalla”.

Bullrich y el caso AFA: “La Justicia ya avanza rápido”

La dirigente también habló sobre las investigaciones en torno a la AFA y el rol de Claudio “Chiqui” Tapia. Aseguró que la Justicia ya está actuando y destacó las sospechas sobre el sistema de préstamos y manejo de fondos en el fútbol argentino.

“Ya está metida la Justicia y hay investigaciones que pican alrededor de personajes que han hecho un sistema de préstamos y de plata que hay que saber de dónde sale”, sostuvo.

Además, recordó que durante su gestión en Seguridad se trabajó junto a organismos internacionales. “Seguimos causas en Estados Unidos, en Miami, y mandamos información a la FIFA por inconductas en el fútbol”, sostuvo la ex ministra.

