Afirman que el predio estaría siendo vaciado tras las denuncias y reclaman un allanamiento.

La Coalición Cívica volvió a encender alarmas alrededor de la lujosa mansión de más de 105 mil metros cuadrados en Villa Rosa, Pilar, atribuida a presuntos testaferros de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino. Esta vez, los dirigentes denunciaron que el helipuerto instalado dentro del predio no figura en los registros oficiales de la ANAC y reclamaron un allanamiento urgente porque, según sostienen, “lo están vaciando” tras la mediatización del caso.

La presentación, firmada por Tomás Yofe y Facundo Del Gaiso, expone que en redes sociales circulan videos de un helicóptero descendiendo en la propiedad, incluso con comentarios de vecinos que aseguran ver a Tapia llegar regularmente a la quinta. Las imágenes aéreas muestran una plataforma nivelada, marcada con una “H” y una pista verde junto a la cancha de fútbol 11, lo que confirmaría un uso operativo pese a no existir habilitación oficial.

De acuerdo con el registro público de la ANAC, no hay ningún helipuerto autorizado en la dirección señalada. El único disponible en Villa Rosa se encuentra 3,5 kilómetros al norte y corresponde a una chacra dedicada al criadero de caballos, sin similitudes con la infraestructura visible en la quinta denunciada. Esto implicaría posibles infracciones a la normativa aeronáutica y amerita una inspección inmediata.

La propiedad figura a nombre de Real Central SRL, integrada por Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, ambos ajenos a patrimonios compatibles con semejante adquisición. Los dirigentes ya habían pedido a la PROCELAC que investigue un posible esquema de lavado, adquisición irregular de activos y uso de testaferros vinculados al entorno de AFA. Según el escrito, la sociedad recibió una sospechosa inyección de $58 millones un mes antes de comprar el predio.

Los vecinos sumaron otro elemento inquietante: desde que estalló el escándalo, se registran movimientos constantes de camiones y containers entrando y saliendo del predio, maniobras que —dicen— cesan cuando aparecen periodistas. Para Yofe, es indispensable actuar con celeridad para evitar que desaparezcan pruebas.

El empresario Daniel Angelici, dueño de la propiedad lindera, confirmó que el verdadero ocupante del predio sería Pablo Toviggino, aunque no figure en los papeles. Relató que la quinta pertenecía previamente al empresario Federico Tomasevich y que él mismo rechazó comprarla antes de que el tesorero de AFA mostrara interés.

La trama se profundiza con vínculos empresariales recientes entre Pantano y Lucas Labbad, exgerente de Boca durante la gestión Angelici, y con un mensaje que Carlos Tévez publicó en marzo de 2024, donde aludía irónicamente a “las idas y vueltas a Pilar” y a la colección de autos de Toviggino.

La causa quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 10, a cargo de Marcelo Aguinsky. La CC insiste en que el uso de un helipuerto no habilitado y la presunta actividad para vaciar la mansión justifican la intervención inmediata de las autoridades.

