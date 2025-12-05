El organismo repasó el funcionamiento del presunto sistema de recaudación ilegal.

El juicio por los cuadernos de las coimas retomó su actividad este jueves con su séptima audiencia en el Tribunal Oral Federal N°7, en una jornada marcada por la exposición de la Unidad de Información Financiera (UIF), que volvió a colocar a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner en el centro de las acusaciones por corrupción.

Según el planteo del organismo, la exmandataria fue “la jefa de una asociación ilícita que diagramó con su ex marido” y cuyo funcionamiento se habría extendido durante toda su gestión presidencial.

La actividad comenzó tras el fallido intento de recusación impulsado por la defensa de Julio De Vido en la audiencia del martes pasado. Sus abogados habían denunciado a los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canedo y Germán Castelli por una supuesta parcialidad vinculada a los fundamentos del reciente fallo por la causa Gas Licuado. No obstante, los magistrados rechazaron el planteo in limine y el debate continuó con normalidad.

Luego de varias ausencias justificadas por razones médicas entre los imputados, el tribunal avanzó en la lectura del segundo pedido de elevación a juicio enviado por el fiscal Carlos Stornelli en 2019. Este escrito, de 142 páginas, se centra en un expediente paralelo que involucra a Roberto Baratta, su secretario Nelson Lazarte y los empresarios Hugo Dragonetti, Jorge Mauricio Balán y Alberto Taselli, entre otros.

“Jefa de una asociación ilícita”

Poco después de culminar la imputación a este grupo, tomó la palabra la UIF, querellante en el proceso. El organismo estuvo representado por su titular, el fiscal federal Paul Starc, y por Mariano Galpern, director de litigios penales.

Su presentación repasó el funcionamiento general del esquema de recaudación ilegal descripto en la causa. “Para ganar una obra pública, una empresa entregaba un porcentaje de lo que el Estado Nacional le pagaba a los funcionarios”, señalando un rol central de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

La UIF destacó la presencia recurrente de Daniel Muñoz, secretario privado del expresidente y considerado el principal recolector de fondos ilícitos. Según el organismo, su nombre “aparece 87 veces en los cuadernos”, lo que reforzaría su papel dentro de la estructura investigada.

El planteo fue aún más contundente al sostener que Néstor Kirchner creó “un sistema de recaudación ilegal” que “continuó durante la presidencia de su esposa”.

Y, conforme a la línea argumental que coincide con la fiscalía, insistió en que CFK es “la jefa de una asociación ilícita que diagramó con su ex marido” destinada a “fines netamente ilícitos, con una estructura piramidal y una recaudación en manos de los más importantes miembros del Poder Ejecutivo Nacional”.

Además, el organismo recordó que, de acuerdo con los testimonios de arrepentidos como José López, la recaudación “siguió hasta el final de la segunda presidencia de CFK”.

