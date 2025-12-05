La aeronave continuaba sobre la cancha de tenis este viernes para continuar con las dirigencias. Al piloto, que se encuentra internado, le realizaron el test de alcoholemia.

El piloto del helicóptero que cayó en Palermo este jueves fue imputado y la aeronave continúa apostada sobre las canchas de tenis del Parque Manuel Belgrano (ex KDT) para seguir con las pericias correspondientes.

De esta manera, la Unidad de Flagrancia Norte dispuso imputar al piloto, de 46 años, por los delitos de lesiones culposas, según informó la Agencia NA esta mañana. Además, en el hospital Fernández, donde todavía se encuentra internado y recuperándose de los politraumatismos, le realizaron el test de alcoholemia.

Cabe mencionar que este viernes el mencionado club abrió sus puertas, pero solo para poder llevar a cabo las pericias mecánicas para determinar si es verídica la primera información sobre desperfectos en el motor.

Estas pericias se encuentran a cargo de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Junta de Seguridad del Ministerio de Transporte.

“Tragedia con suerte”: los detalles de la caída de un helicóptero en Palermo

Como bien se informó, el siniestro fue reportado cerca de las 20, al costado de la Autopista Arturo Illia, donde la aeronave quedó completamente destrozada por el impacto.

Las imágenes que circularon en las redes sociales mostraron a la aeronave amarilla destruida tras un fuerte impacto sobre el campo de juego de tenis de polvo de ladrillo, con el fuselaje partido y vidrios esparcidos.

Más tarde, en diálogo con Crónica HD, Alberto Crescenti, titular del SAME, indicó que los damnificados presentaban heridas compatibles con traumatismo de cráneo y costillas, aunque aseguró que “fue una tragedia con suerte”.

Las víctimas son dos hombres y una mujer, que lograron salir de la aeronave por sus propios medios. “La mujer tiene 32 años, el otro es un joven de 24 y un hombre de 45”, señaló Crescenti.

