El TOF N°7 retoma la causa Cuadernos en su séptima audiencia. Stornelli detalla la “asociación ilícita” y los pagos de coimas.

El juicio por los cuadernos de las coimas continúa este jueves en su séptima audiencia ante el Tribunal Oral Federal N°7. Esto continúa después del intento de la defensa de Julio De Vido de recusar a los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canedo y Germán Castelli.

La audiencia anterior había quedado marcada por un cuarto intermedio que debía durar diez minutos y terminó extendiéndose casi cinco horas. La transmisión oficial del Poder Judicial había quedado mostrando únicamente una pantalla en negro.

Los abogados defensores kirchneristas, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, acusaron a los magistrados de supuesta “parcialidad”. Hecho sucedido tras la publicación de los fundamentos de la condena a De Vido en la causa Gas Licuado.

Hablaron de “palmarias violaciones”, anunciaron una apelación ante la Cámara Federal y hasta plantearon convocar a un veedor del Colegio Público de Abogados. El tribunal rechazó in limine el planteo y el juicio retomó su curso normal.

La fiscalía acusa a una “asociación ilícita para enriquecerse”

Retomada la audiencia, el tribunal avanzó con la lectura del segundo pedido de elevación a juicio presentado por el fiscal Carlos Stornelli en 2019. Se trata de un escrito de 142 páginas que aborda un expediente paralelo al principal iniciado por los cuadernos de Oscar Centeno. También se involucra a Roberto Baratta, su secretario Nelson Lazarte, y a los empresarios Hugo Dragonetti, Jorge Mauricio Balán y Alberto Tasselli.

El Tribunal informó además varias ausencias justificadas. Gerardo Luis Ferreyra, acusado por 22 hechos de coimas, se encuentra internado tras una operación. También fue excusado Néstor Otero, de 87 años, quien presentó un certificado por gastroenteritis aguda con deshidratación.

La imputación, leída por el Secretario Ernesto Javier Ruiz, sostiene que entre 2003 y 2015 funcionó una “asociación ilícita formulada, esquematizada y liderada por quienes ejercieron como máximos referentes del Poder Ejecutivo”.

Según Stornelli, Cristina Fernández de Kirchner, De Vido, Baratta, Centeno y otros imputados integraron una estructura destinada a enriquecerse mediante acuerdos espurios con empresarios.

El fiscal describe dos canales de recaudación: por un lado, Baratta y Lazarte; por el otro, la llamada “Camarita”, con Ernesto Clarens, Carlos Wagner y Juan Manuel López. El dinero se entregaba en el departamento de los Kirchner en Recoleta o en la Quinta de Olivos, para luego favorecer a empresas mediante contratos y adjudicaciones. Las cifras se basan en los cuadernos de Centeno y su declaración como arrepentido.

Los pagos atribuidos a Dragonetti, Tasselli y Balán

El primer caso mencionado fue el pago de 1,5 millones de dólares realizado por Hugo Dragonetti, presidente de Panedile Argentina S.A., recolectado por Baratta y Lazarte. En su indagatoria, Dragonetti reconoció un pago.

Para Stornelli y la fiscal Fabiana León, Dragonetti pagó sobornos para obtener beneficios: Panedile habría sido la tercera empresa más favorecida en obras energéticas.

En el caso de Alberto Tasselli, de 79 años, Presidente de Faraday SAICF y titular de General Plastic Corp S.A., la acusación lo señala por seis coimas. Uno de los pagos se habría efectuado el 31 de julio de 2013 durante un almuerzo en el Yacht Club de Puerto Madero. En su declaración como arrepentido, Tasselli dijo: “Entregué en total no más de 1,7 millones de pesos aproximadamente”.

El expediente también aborda la situación de Jorge Mauricio Balán, titular de Industrias Juan F. Secco S.A., una de las firmas energéticas más importantes del país. Está acusado de tres coimas entre 2013 y 2015, incluido un pago de 500 mil dólares mencionado en los cuadernos.

Mientras tanto, la audiencia mantiene una baja audiencia pública: a las 10:21, solo 193 usuarios seguían la transmisión oficial en YouTube, menos que los propios participantes conectados al Zoom judicial.

Los cuadernos describen recaudaciones millonarias

La Secretaria María Cecilia Chichizola leyó un pasaje del diario de Centeno del 22 de junio de 2015. Allí relata que llevaron 200 mil dólares a Baratta y que, según sus cálculos, el funcionario había acumulado “quince millones de dólares y diez millones de pesos” durante su gestión.

Más allá de las estrategias dilatorias, las recusaciones y los intentos por embarrar el juicio, la Causa Cuadernos vuelve a exponer un patrón inconfundible. Durante años, el kirchnerismo habría montado un mecanismo de recaudación paralelo desde el corazón del Estado.

Cuando llega el momento de proteger esa estructura estatista, siempre aparecen los mismos nombres, los mismos métodos y la misma lógica. Mientras tanto, los argentinos de bien aún sufren las consecuencias de aquellas estructuras corruputas y mafiosas.

Derechadiario.com