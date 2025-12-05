Bell Ville, La Cesira, General Cabrera y Colonia Caroya ya no cobrarán las guías de hacienda, un impuesto que era literalmente un robo a los productores.

Las ideas del presidente Javier Milei están cada vez más arraigadas en Córdoba.

No sólo por el contundente triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones del 26 de octubre.

Esta semana se conoció que cuatro municipios de la provincia decidieron eliminar una tasa que no tenía otro sentido más que quitarle dinero al pueblo.

Bell Ville, La Cesira, General Cabrera y Colonia Caroya ya no cobrarán las guías de hacienda, un impuesto que se cobra solamente por el traslado de los animales, incluso dento del mismo campo de los productores.

“Es una medida para colaborar con los productores y que el dinero que iba destinado a estas guías se pueda reinvertir en favor de nuestra economía”, dijo la intendente de Colonia Caroya, al norte de Córdoba, Paola Nanini.

Ese impuesto es “un peaje que no devuelve ninguna prestación”. O lo que es lo mismo, un robo.

La Rural de Jesús María celebra la quita de “un impuesto encubierto”

Desde la Sociedad Rural de Jesús María emitieron un comunicado mediante el que celebran la quita del “impuesto encubierto”.

La entidad destaca el trabajo que se viene realizando con las Rurales del Arco Noroeste.

“Festejamos la eximición del pago de la Guía Hacienda para ganado en pie (Documento de Tránsito Electrónico – DTE) por parte de la municipalidad de Colonia Caroya”, indicaron.

“Esperamos que esta iniciativa, reclamada por el sector agropecuario, sea tenida en cuenta por más intendentes y jefes comunales que siguen sosteniendo un peaje que no devuelve ninguna prestación”, agregaron.

Crítica contra las guías de hacienda municipales

Un par de mseses atrás, entidades rurales que conforman el bloque del Arco Noroeste de Córdoba, cargaron duramente a través de un comunicado contra las Guías de Hacienda Municipales, a las que consideraron como “uno de los mecanismos más regresivos, injustos y distorsivos para el desarrollo productivo del interior”.

“Miles de millones de pesos que desaparecen en cajas sin nombre”, fue el título del mensaje.

“Este tributo encubierto, que pesa sobre cada cabeza de ganado que se mueve en territorio cordobés, podría haber recaudado entre 2024 y el transcurso de este año unos 13.500 millones de pesos en nombre de una aduana interna inconstitucional”, sostuvieron.

“¿Qué devuelve este ‘impuesto’ a la comunidad o al productor rural? Absolutamente nada”, se preguntan y se responden desde las entidades.

No mejoran caminos ni aportan al control sanitario

“Las guías no representan una prestación de servicio, no mejoran caminos, no aportan al control sanitario, no financian infraestructura local. No hay una sola contraprestación concreta que justifique su existencia“.

“Sin embargo, mes a mes, año a año, el productor paga por una tasa que funciona como una verdadera aduana interior, expresamente prohibida por la Constitución Nacional”, indicó el comunicado.

Luego expresó que “la situación raya lo absurdo: se cobra incluso por mover hacienda entre campos del mismo propietario. Y no hablamos de casos aislados. Se trata de una práctica generalizada en decenas de municipios y comunas que encontraron en las guías una caja de recaudación fácil, opaca y sostenida sobre el esfuerzo ajeno. Una caja que nadie quiere soltar”.

