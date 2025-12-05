El gobernador bonaerense se mostró con los organismos de derechos humanos.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este jueves en la Plaza de Mayo de la tradicional ronda de las Madres de Plaza de Mayo, donde reivindicó la figura de Hebe de Bonafini en lo que hubiera sido su cumpleaños 97. En un acto cargado de emoción y política, Kicillof no solo homenajeó a la histórica líder de los derechos humanos, sino que también arremetió contra el gobierno de Javier Milei. “Hebe hoy estaría tan angustiada como estamos todos nosotros”, afirmó.

Durante su intervención, Kicillof hizo un llamado a la atención del presidente, destacando que “si Milei y sus ministros recorrieran un poco cómo es la situación del tejido productivo de nuestra provincia y de toda la Argentina, verían cómo la están pasando las familias, sobre todo las más humildes”. En un tono claro, marcó que se está “destruyendo la clase media” y que la situación económica es alarmante. “Hay recesión y hay que ocuparse, porque si no, los intendentes y los gobernadores deben hacerse cargo de los desastres”, agregó.

El gobernador expresó su preocupación por el impacto en el consumo y el empleo, lamentando que “matar el consumo, el salario, la producción y la industria” son efectos claros de la actual administración. Sus palabras resonaron en un contexto donde la situación económica de muchas familias argentinas se deteriora cada día más. “Cuando uno mira los mercados reales, el de la esquina, el supermercado, el comercio, están vacíos”, denunció Kicillof.

Kicillof también criticó su exclusión de las convocatorias del gobierno nacional respecto a la negociación del presupuesto y otras reformas, señalando que “tiene la obligación de atender, no por mí ni por mi pertenencia política, sino porque iría en representación de diecisiete millones de argentinos que habitan en la provincia de Buenos Aires”. Este descontento por la falta de comunicación se sumó a sus críticas generales hacia la administración de Milei.

El acto, que se llevó a cabo en el marco de la 2.486ª edición de la ronda, estuvo marcado por una fuerte presencia de militantes y agrupaciones que apoyan la causa de los derechos humanos. “Hoy tenemos a Axel, todo un símbolo para nosotras”, afirmó Irene Molinari, madre de la filial Mar del Plata, resaltando así el respaldo político que recibió Kicillof de parte de los presentes.

Durante el evento, hubo momentos de tensión y disturbios relacionados con el operativo de seguridad, lo que no empañó el mensaje político que se buscó transmitir. “Cuiden a Axel; así lo pidió en sus últimos momentos Hebe. Hagámosle caso y cuidémoslo”, instó Carmen Arias, una de las referentes históricas de las Madres de Plaza de Mayo, reafirmando la necesidad de unidad y resistencia ante los desafíos actuales.

El encuentro, aunque con momentos de controversia, reflejó la vitalidad del movimiento de derechos humanos en el contexto político actual y la disposición de Kicillof a presentarse como un líder que defiende esos valores. Con estas palabras y acciones, el gobernador busca posicionarse firmemente en el debate político y social, enfrentándose abiertamente a la gestión de Milei en tiempos complicados.

