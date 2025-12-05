El Presidente busca instalar su agenda en el Parlamento y acelerar el debate político.

El presidente Javier Milei firmará el viernes un decreto para convocar a sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación Argentina, con el objetivo de avanzar con una batería de reformas estructurales impulsadas por su gobierno.

El llamado —que se hará oficial en el Boletín Oficial el primer día hábil de la próxima semana— establecerá un temario prioritario y un período límite para el tratamiento de las iniciativas. Se prevé que las sesiones extraordinarias comiencen el 10 de diciembre y se extiendan hasta fin de mes, recuperando un esquema similar al del año anterior.

Entre los proyectos que se esperan impulsar están el presupuesto para 2026, una reforma o modernización laboral, una ley de “inocencia fiscal”, reformas al Código Penal, modificaciones a la Ley de Glaciares y cambios tributarios.



Para la primera etapa, la prioridad del Ejecutivo será el Presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal —también conocida en la jerga política como “la ley de dólares debajo del colchón” —, ambos a tratarse inicialmente en la Cámara de Diputados.

El proyecto de reforma laboral ya cuenta con un borrador definido por una mesa técnica integrada por funcionarios del área económica, legal y de trabajo, aunque su tratamiento se plantea para el Senado. Entre sus puntos más polémicos figura la intención de excluir al empleo público, al trabajo agrario, a casas particulares, al transporte en plataformas y a servicios personales del régimen general de contratos de trabajo.

En paralelo, el Gobierno trabaja en una reedición del Código Penal con más de 900 artículos, que buscará endurecer las penas para delitos graves como homicidios, robos, narcotráfico, trata de personas y pornografía infantil, entre otros. También se contempla un paquete de reformas para agilizar los procesos judiciales, aunque —ante cuestionamient

