Los recién llegados F-16 realizaron su primer vuelo sobre Buenos Aires antes del acto oficial encabezado por Milei en Córdoba

Los nuevos F-16 Fighting Falcon, ayer incorporados a la Fuerza Aérea Argentina, realizaron esta mañana su primer vuelo sobre la Ciudad de Buenos Aires.

El sobrevuelo, de unos 7 minutos, marcó el debut operativo de los cazas adquiridos por Argentina y simbolizó un salto histórico en la capacidad de defensa nacional. Comenzó cerca de las 8, cuando los aviones ingresaron por la zona de Costanera Norte y avanzaron en un rasante controlado a unos 700 metros de altura.

En distintos puntos de la Ciudad —especialmente en Plaza de Mayo, el Obelisco y la zona del Congreso— se reunieron cientos de personas para presenciar el paso de los nuevos cazas. La ciudadanía reconoce que estos simbolizan la mayor modernización de la Fuerza Aérea en décadas.

Recorrido por los íconos porteños

Los F-16 iniciaron su trayectoria bordeando la costa y luego se dirigieron hacia Plaza de Mayo, donde fue posible verlos cruzar sobre la Casa Rosada. Desde allí avanzaron hacia la Avenida 9 de Julio, pasando sobre el Obelisco, para continuar rumbo al Congreso de la Nación.

La exhibición duró unos siete minutos y dejó múltiples imágenes y videos captados por quienes madrugaron para presenciar el espectáculo aéreo. El paso rasante fue acompañado por un fuerte operativo de seguridad y coordinación aérea.

Rumbo a Córdoba para la ceremonia oficial

Tras completar el sobrevuelo por Buenos Aires, los F-16 pusieron rumbo al Área Material Río Cuarto, donde el presidente Javier Milei encabezará el acto de presentación oficial. Allí lo acompañarán el ministro de Defensa saliente, Luis Petri, y su sucesor, el Teniente General Carlos Presti.

El arribo de estas aeronaves constituye uno de los hitos más importantes para la modernización militar del país en décadas. Su presentación sobre los cielos de Buenos Aires ofreció una muestra clara de la capacidad que la Fuerza Aérea recupera con este equipamiento.

