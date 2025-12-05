El BCRA publicó el REM de noviembre, en el que los analistas de la city ajustaron proyecciones del tipo de cambio para los próximos meses.

Los analistas de la city volvieron a recortar sus expectativas de devaluación para el tipo de cambio. Los gurúes de la city esperan que el dólar oficial se mantenga dentro de las bandas de cara a los próximos meses, y para 2026 proyectan un incremento levemente por debajo a la inflación.

Así lo reflejaron las estimaciones de 46 consultoras, centros de investigación y entidades financieras que participaron del último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central (BCRA). El mismo fue realizado entre el 26 y el 28 de noviembre pasado.

La mediana de las proyecciones ubicaron al tipo de cambio mayorista debajo de los $1.500 hacia fin de año, en $1.472,90 para el promedio de diciembre, es decir $27,10 menos que en el relevamiento previo.

Esto arroja una variación interanual esperada de 44,3% (-2,7 p.p. respecto del REM previo). Para el Top 10 de analistas el tipo de cambio nominal promedio esperado para diciembre es $1.480,60.

De cara a los siguientes meses, los analistas avizoran valores por debajo de los cálculos previos para el “billete verde”.

Así, para enero, la mediana de las estimaciones colocan al dólar en $1.501 en promedio (+1,9% respecto al precio de fin de 2025); para febrero, lo ubican en $1.528 (+1,8% mensual), y para marzo, en $1.539 (+0,7% mensual).

Ya para diciembre de 2026, el conjunto de participantes pronostica un tipo de cambio nominal de $1.720, lo que representa una suba esperada de 16,8% (+0,5 p.p. respecto del REM previo), aunque por debajo de la inflación estimada para el mismo período (19,6%).

