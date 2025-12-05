Kicillof consiguió aprobar en la legislatura bonaerense la habilitación para tomar deuda.

Tras intensas negociaciones y varias horas de cuarto intermedio, la Legislatura bonaerense aprobó el endeudamiento solicitado por Axel Kicillof. La Cámara de Diputados alcanzó los dos tercios necesarios y la votación se replicó luego en el Senado.

El gobernador comunista podrá tomar hasta USD 1.045 millones, además de emitir Letras del Tesoro y avanzar con otros tres endeudamientos destinados a la administración central, AUBASA y Buenos Aires Energía. En total, la autorización asciende a 3.685 millones en diferentes instrumentos.

La sesión en Diputados se retomó pasadas las 1:30 AM y el bloque de Unión por la Patria reunió 36 votos propios. Además, sumó apoyos de Unión y Libertad, Nuevos Aires, la Coalición Cívica, UCR Cambio Federal, Somos Buenos Aires y sectores del PRO. Este último acompañó el rollover de deuda y el fondo para los intendentes, pero rechazó la autorización para endeudarse en dólares.

El bloque de La Libertad Avanza fue el único que unanimemente decidió no acompañar el disparate del gobernador Kicillof. En ese contexto, todos los liberales votaron en contra.

Cargos y concesiones: la moneda de cambio del acuerdo

Para obtener los votos, el Ejecutivo cedió en múltiples puntos. El más relevante fue la ampliación del directorio del Banco Provincia, que pasará de ocho a nueve vocales. Además, se creó un “consejo de directores asociados” con tres vocales y dos síndicos, para lo cuál fue necesario modificar la Carta Orgánica del BAPRO.

Kicillof mantuvo el control político del banco:

Movimiento Derecho al Futuro: Julio Pereyra, Carlos Orsingher, Alejandro Formento y Carlos “Cuto” Moreno

La Cámpora: Rodra Rodríguez y Laura González

Massismo: intendentes Javier Bordoni y Javier Osuna

PJ: Gabriela De María

También ingresarán opositores: Matías Ranzini (PRO), Fernando Rozas (libertarios dialoguistas), un representante de Evolución dentro de la UCR, y Marcelo Daletto (monozoísmo).

La definición tensó la negociación. El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, en uso de licencia como diputado, amenazó con volver a su banca para bloquear las designaciones.

Incluso ingresó al recinto, apelando al artículo 4 del reglamento interno. Pero el Presidente de Diputados, Alexis Guerrera, le impidió votar porque no había presentado formalmente su renuncia a la intendencia. El cruce incluyó gritos y acusaciones.

El Fondo Municipal y nuevas designaciones

El endeudamiento incluye la creación del “Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal” para 2026 y 2027. Se financiará con el 8% de la deuda colocada y se distribuirá un 70% por el Coeficiente Único de Distribución y un 30% para programas provinciales de infraestructura, ambiente y transporte.

Se acordó además una suma fija de USD 250.000 millonespara intendentes, pagaderos en cinco cuotas entre abril de 2026 y junio de 2027.

Los libertarios dialoguistas sumaron otro punto: la creación de una comisión bicameral de seguimiento de la deuda. En paralelo, el Senado deberá aprobar los nuevos nombres para el directorio del BAPRO.

También se votaron cargos en el Consejo General de Educación y en el Tribunal Fiscal, con representantes de todas las fuerzas.

“Construir esta mayoría requirió compromiso y responsabilidad”, dijo el kirchnerista Guerrera, defendiendo el acuerdo para endeudar a la provincia.

El Senado dio sanción final en plena madrugada

Pasadas las 3:30, el Senado inició su debate y a las 3:49 convirtió el proyecto en ley. El peronismo defendió la norma. La UCR-Somos Buenos Aires y La Libertad Avanza votaron en contra de la reforma al BAPRO.

Una vez más, el kirchnerismo mostró su capacidad para hipotecar el futuro de la provincia. Cuando se trata de sostener su estructura estatista, todos los sectores que orbitan alrededor del poder terminan alineándose. Y como siempre, el costo lo pagan los bonaerenses que trabajan, producen y quieren una provincia ordenada.

