Un documento del Banco Central revela graves irregularidades cometidas por María Fernanda Sena Argis al frente de Free Change SAS, antecedente directo de su actuación en Sur Finanzas, hoy investigado por evasión tributaria y lavado. El sumario concluyó con multas millonarias y una inhabilitación que pareciera no tener ningún valor práctico.

Mientras Sur Finanzas enfrenta un conflicto judicial que ya llegó a la Cámara Federal de La Plata, la figura de María Fernanda Sena Argis, pareja de Ariel Vallejo y titular registrante detrás del sitio web www.surfinanzas.com.ar, quedó bajo la lupa.

Un documento al que tuvo acceso REALPOLITIK, identificado como sumario financiero 1604, del Banco Central de la República Argentina, expone un historial previo de maniobras irregulares, inconsistencias administrativas y sanciones severas contra Sena Argis, claves para entender la operatoria que hoy se investiga en la financiera Sur Finanzas, vinculada al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

Un antecedente contundente

La investigación del Banco Central sobre Free Change SAS se centró en dos ejes: el incumplimiento del Registro de Operadores de Cambio (ROC) y la obstaculización del procedimiento de inspección del BCRA.

El sumario describe “graves inconsistencias por parte de la agencia de cambio”, detectadas durante verificaciones presenciales en múltiples domicilios declarados por la empresa, ninguno de los cuales funcionaba realmente como sede comercial.

En el expediente, aparecen mencionados cuatro responsables: Marcela Yagüe, María Fernanda Sena Argis, Matías Bocca y Ovidio Bazán. Todos recibieron multas e inhabilitaciones.

Cesiones accionarias exprés y domicilios falsos

El documento detalla una secuencia de operaciones societarias que encendieron alarmas: el 4 de mayo de 2021, Marcela Yagüe vendió el 100 por ciento de las acciones a María Fernanda Sena Argis. Apenas cuatro meses después, Sena Argis transfirió todo el paquete accionario a Matías Bocca. Menos de un mes después, Bocca cedió nuevamente la totalidad de la firma a Ovidio Bazán.

Mientras estas cesiones se encadenaban, la sociedad declaró tres domicilios distintos, todos inconsistentes o directamente inexistentes según verificaciones del BCRA realizadas en abril y mayo de 2022. Los inspectores constataron locales vacíos, oficinas que nunca funcionaron como casas de cambio y direcciones declaradas que no correspondían a actividad alguna.

La documentación presentada —incluyendo estados contables— contenía fechas, firmas y domicilios que no coincidían con estos cambios acelerados.

El cargo más grave

El BCRA fue categórico: la agencia entorpeció el procedimiento de inspección de manera sistemática. Hubo:

– Requerimientos que no fueron respondidos.

– Documentación incompleta o entregada fuera de término.

– Dificultad para notificar a los responsables.

– Falta total de presencia operativa en los domicilios informados.

Este comportamiento fue calificado como de “gravedad muy alta” y determinó la aplicación de sanciones ejemplares.

En su defensa ante el Banco Central, Sena Argis alegó que había adquirido la sociedad sin conocer las exigencias regulatorias, que la empresa estuvo inactiva durante su gestión, por lo que vendió el paquete accionario apenas cuatro meses después, y no existió perjuicio económico ni intención de incumplir.

El BCRA rechazó sus argumentos uno por uno. El organismo sostuvo que la falta de conocimiento no exime de responsabilidad. Además, aclaró que la documentación irregular corresponde a su período de administración. La empresa debió haber informado domicilios reales y mantenerlos disponibles para la inspección. Su accionar, insiste, contribuyó a impedir el control regulatorio.

Multas millonarias e inhabilitación por seis años

El Banco Central aplicó sanciones fulminantes. A la empresa Free Change SAS, una multa por 36 millones de pesos. A cada una de las personas responsables, incluida María Fernanda Sena Argis, una multa individual de 10.800.000, inhabilitación por seis años para actuar como socia, directora, gerente, auditora o en cualquier función dentro de entidades reguladas por la ley 21.526.

Estas sanciones siguen vigentes y representan un antecedente directo en cualquier actividad financiera posterior de Sena Argis.

Conexión con Sur Finanzas

Según registros actualizados, Sena Argis no solo figura vinculada a Sur Finanzas Group SA sino que también es todavía hoy la titular registrante del dominio www.surfinanzas.com.ar, con alta del 14 de octubre de 2021.

Por otro lado, reportes comerciales indican que Sena Argis integra Sur Finanzas Group SA junto a Graciela Beatriz Vallejo, hermana de Ariel Vallejo.

A esto se suma que la financiera Sur Finanzas, vinculada al “Chiqui” Tapia, enfrenta actualmente una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por una presunta maniobra de evasión tributaria multimillonaria, presunto lavado de activos por más de 818.000 millones de pesos operados mediante billeteras virtuales e irregularidades con cuentas de monotributistas sin capacidad patrimonial y contribuyentes apócrifos.

En este marco, la presencia de Sena Argis en Sur Finanzas, pese a haber sido inhabilitada por el Banco Central, constituye un dato de altísima relevancia judicial.

Un patrón repetido

Los hallazgos del BCRA sobre Free Change replican patrones que aparecen hoy en la causa Sur Finanzas:

– Uso de personas sin capacidad económica,

– Estructuras jurídicas superpuestas,

– Movimientos financieros extraordinarios,

– Ddomicilios inconsistentes,

– Falta de trazabilidad documental.

El sumario 1604 del BCRA no sólo describe una serie de irregularidades cometidas por María Fernanda Sena Argis: adelanta y refleja mecanismos que hoy son investigados en Sur Finanzas, la financiera imputada por presunto lavado y evasión multimillonaria.

El documento completo aporta datos esenciales para reconstruir el rol de Sena Argis y su vínculo directo con la estructura societaria detrás de uno de los escándalos financieros más importantes del año.

Realpolitik.com