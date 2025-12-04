El recambio de diciembre dejará fuera del Congreso a una extensa lista de dirigentes de todos los espacios políticos, desde referentes kirchneristas hasta figuras del PRO y la UCR.

El mapa político del Congreso cambiará drásticamente a partir del 10 de diciembre. El cierre de listas electorales marcó el punto final para una decena de dirigentes que, por desgaste político, bajas en su influencia o reconfiguraciones internas, no renovarán sus mandatos. La salida simultánea de figuras kirchneristas, radicales y macristas configura un escenario donde el Gobierno nacional, impulsado por la agenda liberal que encabeza Javier Milei, emerge con margen para disputar espacios históricamente copados por el peronismo y sectores tradicionales de la oposición.

Entre los nombres más destacados aparece el economista radical Martín Tetaz, quien culmina su mandato sin integrar las listas de este año. Diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y uno de los referentes de Evolución Radical bajo la conducción de Martín Lousteau, Tetaz se retira de la Cámara baja tras cuatro años de presencia mediática constante y un rol activo en debates económicos. Su regreso al ámbito privado marca uno de los cambios más representativos del reordenamiento político actual.

La salida de Tetaz se suma a un conjunto de figuras con larga trayectoria. En Unión por la Patria, el histórico Leopoldo Moreau, de 78 años, cierra casi tres décadas de actividad parlamentaria. Tampoco seguirá Carlos Heller, diputado desde 2009 y referente económico del kirchnerismo. Igualmente, dejan sus bancas los exministros Daniel Arroyo y Daniel Gollán, mientras que Leandro Santoro migra a la Legislatura porteña. En el Senado, la partida del neuquino Oscar Parrilli, estrecho colaborador de Cristina Kirchner, marca otro golpe para el núcleo duro K.

También el PRO atraviesa su propia sangría. Silvia Lospennato abandona Diputados para incorporarse a la Legislatura bonaerense; María Eugenia Vidal quedó fuera de las listas; y tampoco continúan Luciano Laspina, clave en debates presupuestarios, ni Gerardo Milman. En la Cámara alta, Guadalupe Tagliaferri y Alfredo De Angeli también finalizarán su ciclo.

La UCR, además de Tetaz, pierde figuras fundacionales. No renovarán Rodrigo de Loredo, jefe del bloque; el exvicepresidente Julio Cobos, recordado por su voto “no positivo”; ni Facundo Manes, que buscará una banca en el Senado porteño. Martín Lousteau, por su parte, deja el Senado para postularse como diputado nacional por CABA.

Una de las salidas más extensas en trayectoria es la del salteño Juan Carlos Romero, senador en períodos 1987-1995, 2007-2019 y 2019-2025, además de haber sido tres veces gobernador de Salta.

El recambio también golpea a la ciudad de La Plata, que pasará de siete diputados nacionales a apenas cuatro. Entre los legisladores que finalizan mandato se encuentra Florencio Randazzo —exministro del Interior y Transporte—, quien con 210 mil votos apenas alcanzó el 2,44% y no logró el piso del 3% para renovar.

Los que continúan hasta 2027 son Máximo Kirchner, Victoria Tolosa Paz, Carlos Castagneto y Pablo Juliano, representante del sector radical que decidió romper con el oficialismo libertario para formar su propio bloque.

En el recuento general, diputados de peso abandonan el recinto: Fernando Iglesias, Leopoldo Moreau, José Luis Espert, Martín Tetaz, Oscar Parrilli, entre otros. La mitad de la Cámara baja (127 bancas) se renueva, dejando afuera a nombres que protagonizaron debates emblemáticos de los últimos años.

