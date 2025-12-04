Las empresas recortaron 32.000 puestos de trabajo, según ADP, la mayor contracción desde diciembre de 2020. El dato llega días antes de la reunión clave de la Fed sobre tasas de interés.

Las empresas estadounidenses registraron en noviembre la mayor caída en el número de empleos desde diciembre de 2020, lo que aumenta la preocupación por un deterioro acelerado en el mercado laboral, y a días de que la Reserva Federal (Fed) se reúna para decidir sobre el rumbo de su política monetaria.

Según los datos publicados por ADP Research este miércoles, el número de empleos en el sector privado disminuyó en 32.000. Las contrataciones fueron particularmente bajas en la industria manufacturera, servicios profesionales y empresariales, de información y de construcción.

Se trata de la cuarta vez en los últimos seis meses en que el número de empleo creado en el sector privado bajó, una situación que no se observaba desde la pandemia.

Otro dato significativo que arrojó el informe de ADP mostró una desaceleración en el crecimiento salarial. Los trabajadores que cambiaron de empleo experimentaron un aumento salarial del 6,3 %, el más bajo desde febrero de 2021. Los que se quedaron en el mismo puesto obtuvieron un aumento del 4,4%.

El impacto sobre la Fed

El débil informe de ADP podría tener más influencia de lo habitual, ya que es uno de los pocos informes actualizados con los que contarán los miembros de la Fed, ya que el cierre del Gobierno retrasó el informe de empleo de noviembre.

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) recién lo publicará el 16 de diciembre. El informe, cuya publicación estaba prevista inicialmente para el 5 de diciembre, se retrasó debido al reciente cierre del Gobierno.

Incluirá además las nóminas no agrícolas de octubre. Sin embargo, la tasa de desempleo de octubre nunca se conocerá, ya que el “shutdown” más largo de la historia impidió la recopilación de datos para la encuesta de hogares a partir de la cual se calcula la tasa de desempleo.

En septiembre, la economía norteamericana creó 119.000 puestos de trabajo en septiembre, y la tasa de desempleo subió al 4,4 %, su nivel más alto en cuatro años. Está a 0,1 puntos de tocar el límite impuesto por la Fed a la hora de definir cuál es el techo de una tasa de desempleo tolerable para el organismo.

Ambito.com