La ciudad presentó por primera vez su emblema oficial, diseñado por Martín Del Fabro y elegido en un proceso comunitario.

El primer izamiento de la bandera oficial de Jesús María reunió a vecinos, instituciones y autoridades en el acceso por Ruta 9, marcando un hito para la comunidad. El intendente Federico Zárate encabezó el acto acompañado por la vicegobernadora Myrian Prunotto, quienes remarcaron el origen vecinal del proyecto. La jornada se desarrolló con clima festivo y con fuerte presencia de la banda local que acompañó el momento central del evento.

El diseño de la bandera fue obra del creador local Martín Del Fabro, cuya propuesta fue elegida entre más de 150 enviadas por vecinos. Su intervención fue clave para dar identidad visual a la nueva enseña, que recoge valores tradicionales y aspiraciones compartidas de la ciudad. El jurado que evaluó las propuestas estuvo integrado por especialistas y referentes locales con trayectoria cultural.

Zárate destacó que la iniciativa surgió del planteo de Genaro, un adolescente que preguntó por qué Jesús María no tenía un símbolo oficial. Ese comentario impulsó un proceso abierto que fue acompañado por la Municipalidad y que permitió canalizar inquietudes vecinales. El intendente remarcó que el nuevo emblema refleja historia, cultura y una visión común hacia el futuro.

El diseño de Martín Del Fabro como eje del nuevo emblema

El creador Martín Del Fabro definió la bandera como “una estrella del norte”, destacando que busca sintetizar la identidad regional y proyectarla con claridad. Su diseño fue valorado por la comunidad por combinar elementos históricos con una estética moderna y representativa. Del Fabro afirmó que el proceso participativo permitió que el resultado final fuera fruto de un consenso amplio y genuino.

La participación vecinal fue un elemento central del proyecto, con más de 150 propuestas que ilustraron el interés por fortalecer los símbolos institucionales. La Municipalidad impulsó mecanismos de consulta que promovieron transparencia y apertura, en línea con una gestión orientada a fortalecer la identidad local. La elección final reflejó el compromiso ciudadano con iniciativas que robustecen la vida cívica.

La vicegobernadora Myrian Prunotto celebró la concreción de un símbolo oficial que surgió desde la propia ciudadanía y que ahora acompañará actos institucionales. Destacó que la articulación con la Legislatura permitió ordenar el proceso y garantizar la participación de toda la comunidad. Señaló que la bandera comenzará a utilizarse de manera formal en cada acto cívico y en edificios públicos.

