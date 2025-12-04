Juan Pablo Quinteros respaldó el proyecto y pidió avanzar sin dilaciones para fortalecer el sistema penal.

El ministro Juan Pablo Quinteros manifestó su aval a la reforma del Código Penal promovida por el Gobierno nacional mediante mensajes en donde remarcó la necesidad de encarar cambios de fondo. Sus declaraciones surgieron tras pronunciarse sobre la iniciativa impulsada inicialmente por Patricia Bullrich. El funcionario pidió que el debate avance sin condicionamientos y con un enfoque que priorice la seguridad ciudadana.

El funcionario sostuvo que durante años se consolidó un esquema judicial que permitió el avance del delito y debilitó la tarea de quienes integran las fuerzas de seguridad. Al comentar una publicación de Bullrich, señaló que el país requiere una “reforma penal profunda y sin medias tintas, miedos y mucho menos especulaciones políticas”. Sus expresiones fueron acompañadas por un llamado a revisar criterios que, según dijo, favorecen la reincidencia delictiva.

El ministro afirmó que respalda “toda iniciativa que endurezca penas, cierre la puerta giratoria y ponga a las víctimas en el centro”, al defender los cambios necesarios para recuperar la confianza en el sistema penal. Sostuvo que quienes actúan en situaciones críticas no deben quedar expuestos por años mientras, según él, los imputados recuperan la libertad con rapidez. También remarcó que otorgar respaldo legal a la fuerza policial es indispensable para afrontar escenarios cada vez más complejos.

El respaldo provincial al proyecto nacional

Quinteros planteó que “defender a quienes nos defienden es una obligación del Estado”, al pedir que la discusión se impulse desde la política y no quede confinada al plano estrictamente académico. Sus declaraciones se inscriben en un contexto en el que la gestión nacional busca acelerar reformas para actualizar normas penales. Además, el ministro insistió en que la modernización del sistema es clave para garantizar procedimientos eficaces en todo el país.

Asimismo, destacó que Córdoba mantendrá una estrategia de seguridad basada en decisiones firmes y en la lectura constante de datos que permitan anticipar dinámicas criminales. Consideró que el crimen organizado y otros actores violentos deben asumir que “el tiempo de la impunidad se terminó”, al respaldar las acciones coordinadas entre Nación y Provincia. También subrayó que la reforma penal funciona como un complemento necesario para consolidar políticas preventivas.

Quinteros cerró su postura al señalar que el fortalecimiento institucional requiere coherencia entre las provincias y el gobierno central para enfrentar fenómenos delictivos en expansión. Aseguró que la actualización de normas permitirá abordar con mayor claridad situaciones que hoy generan preocupación en distintos distritos. El ministro reafirmó que acompañará el avance legislativo porque, según expresó, la sociedad demanda respuestas rápidas y un marco legal que priorice a las víctimas.

