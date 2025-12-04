La administración de Donald Trump reforzó los controles de seguridad y pausó trámites migratorios de 19 naciones señaladas como de riesgo elevado.

La administración del presidente Donald Trump anunció la suspensión de todas las solicitudes de inmigración presentadas por ciudadanos de 19 países catalogados como “de alto riesgo” por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La decisión ocurre tras el tiroteo en Washington D.C., donde resultaron heridos dos miembros de la Guardia Nacional —uno de ellos falleció— y cuyo presunto autor, un ciudadano afgano, había ingresado bajo programas humanitarios.

El DHS explicó que este caso expuso fallas heredadas en los mecanismos de control implementados durante la gestión anterior y motivó un replanteo inmediato para reforzar la seguridad nacional.

Los países alcanzados por la medida

La suspensión impacta a ciudadanos nacidos o con ciudadanía en estas 19 naciones:

Afganistán Myanmar (Birmania) Chad República del Congo Guinea Ecuatorial Eritrea Haití Irán Libia Somalia Sudán Yemen Burundi Cuba Laos Sierra Leona Togo Turkmenistán Venezuela

Estas restricciones se basan en una proclamación presidencial emitida en junio que ya había impuesto limitaciones parciales o totales de entrada.

Controles más estrictos y revisión caso por caso

El memorando del DHS establece que todos los solicitantes provenientes de estos países deberán someterse a un proceso de escrutinio más exhaustivo, que puede incluir entrevistas adicionales y verificaciones reforzadas.

Entre los nuevos requisitos, se destacan:

Revisión de redes sociales

Verificación biométrica ampliada

Chequeos de antecedentes penales en los países de origen

Obligación de “check-in” anual con autoridades migratorias

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi L. Noem, señaló que el endurecimiento de los controles responde a la necesidad de evitar desvíos y falta de supervisión que, según afirmó, se habían profundizado durante la administración de Joe Biden.

Críticas y respaldo a la política de seguridad

Algunos especialistas citados por medios estadounidenses señalaron que los procesos ya eran rigurosos, aunque reconocen que la nueva normativa añade capas de supervisión que podrían extender los tiempos de aprobación.

Sin embargo, desde el ala de seguridad nacional defienden la medida como un paso necesario para fortalecer la protección del territorio estadounidense. En un contexto global marcado por conflictos, Estados fallidos y el avance de redes criminales transnacionales, la administración Trump considera que un sistema migratorio más exigente es indispensable para preservar la seguridad y la estabilidad interna.

Un movimiento que reafirma la postura de Washington

La suspensión encaja con la filosofía que Trump ha sostenido desde su primer mandato: un modelo migratorio basado en la seguridad, la responsabilidad del Estado y la protección de los ciudadanos.

Con este giro, la Casa Blanca busca evitar que episodios como el ocurrido en Washington vuelvan a repetirse y refuerza la idea de que la seguridad nacional es la prioridad central de su gobierno.

