Se desarrollarán diversos eventos vinculados con la llegada y presentación de los primeros seis aviones de combate.

El Gobierno de Javier Milei anunció que esta semana se desarrollarán diversas actividades protocolares vinculadas con la llegada y presentación de los primeros seis aviones de combate F-16 adquiridos por la República Argentina, en el marco del plan de modernización integral del Sistema de Defensa.

La incorporación marca un punto de inflexión para las Fuerzas Armadas, que en los últimos años buscaban recuperar capacidades operativas críticas para la vigilancia y el control del espacio aéreo, tras décadas de abandono y destrucción por parte del kirchnerismo.

El cronograma oficial anunciado por el Ministerio de Defensa comenzará el viernes 5 de diciembre, cuando el ministro Luis Petri encabece la ceremonia de recepción formal de las aeronaves.

Según informó la cartera, este acto representa “un hito estratégico que consolida la recuperación de la capacidad de intersección supersónica y fortalece la defensa del espacio aéreo nacional”. Se trata de la primera tanda de F-16 provenientes del acuerdo bilateral firmado meses atrás, cuyo objetivo es reconstituir las capacidades de la Fuerza Aérea.

La agenda continuará el domingo 7 de diciembre con el evento central de presentación operativa. Ese día, el presidente Javier Milei, acompañado por Petri y por autoridades de las Fuerzas Armadas, presidirá el acto oficial en el Área Material Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. Está previsto que la actividad comience a las 9:00 de la mañana.

Vuelo rasante en CABA

Antes de esa ceremonia, el propio domingo se desarrollará una actividad especialmente pensada para el público general: un vuelo rasante de los F-16 sobre la Ciudad de Buenos Aires, entre las 8:00 y las 8:45.

El Ministerio de Defensa detalló que la iniciativa permitirá que “los argentinos puedan presenciar el despliegue de estas aeronaves que representan un salto histórico en la capacidad disuasiva del país”.

De acuerdo con lo informado, y siempre sujeto a condiciones meteorológicas favorables, los aviones “estarán arribando desde el noroeste, procedentes del Área Material Rio Cuarto, sobre el Río de la Plata para sobrevolar a 2.000 pies de altura, de Este a Oeste, la Casa Rosada y Avenida de Mayo hasta la altura de Plaza Miserere”. Luego, seguirán un segundo recorrido: “sobrevolarán la Avenida 9 de Julio de Sur a Norte, hasta llegar a la altura del Río de la Plata”.

Los F-16 fueron sometidos a un proceso de modernización que los posiciona dentro del estándar de los cazas de cuarta generación, con sistemas de sensores avanzados y capacidades ampliadas de intercambio de datos en tiempo real.

Además, cuentan con un sistema de guerra electrónica de última generación que mejora su supervivencia en entornos hostiles y con un paquete de armamento que permite empleo multirol. Entre las misiones que pueden ejecutar están la defensa antiaérea, la supresión de defensas aéreas enemigas, el ataque marítimo, la interdicción aérea, el apoyo aéreo cercano y operaciones de vigilancia e inteligencia.

Con esta incorporación, el Gobiernode Milei busca colocar nuevamente a la Fuerza Aérea Argentina en estándares operativos comparables a los de otras potencias, marcando así un avance significativo en la modernización militar y en la estrategia de defensa nacional.

