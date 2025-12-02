El violento secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, volvió a amenazar al Gobierno de Milei.

Luego de que se conociera que el Gobierno de Javier Milei avanzará en 2026 con su política de reducción del Estado, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), liderada por el violento y golpista Rodolfo Aguiar, respondió con amenazas y la posibilidad de adelantar un paro nacional.

El gremio, conocido por su carácter desestabilizador, eligió profundizar el enfrentamiento con acusaciones y amenazas dirigidas directamente al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

En este clima, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, pronunció una repudiable frase. “Es un ser siniestro que viene por nosotros, pero tiene que saber que los estatales también vamos por él“, amenazó.

Lejos de moderar su postura, Aguiar insistió con denuncias que buscan presentar cualquier intento de eficiencia estatal como un ataque deliberado. Según afirmó en un comunicado: “El sector público no resiste más ajustes. No vamos a tolerar ningún despido y exigimos la renovación automática de la totalidad de los vínculos que vencen el 31 de diciembre”.

ATE decidió, además, dejar abierta la posibilidad de medidas de fuerza para diciembre. Según la conducción del gremio, podrán activar “protestas sorpresivas” en rechazo al plan oficial, el cual consiste en seguir reduciendo el Estado para poder bajar más impuestos, beneficiando a todos los argentinos.

Además, Aguiar afirmó que “el Gobierno miente. Nunca se trató de una cuestión presupuestaria. Es todo ideológico”, insistiendo en una lectura que desconoce la magnitud del problema que la administración libertaria intenta corregir, tras décadas de gobiernos kirchneristas que llenaron al Estado de ñoquis y empleados militantes.

La convocatoria al paro nacional, aprobada por unanimidad en un encuentro de delegados realizado en San Luis, confirma que ATE buscará profundizar la confrontación antes que el diálogo.

El plan para 2026

Mientras tanto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, están coordinando la estrategia con la que el Gobierno buscará avanzar sobre distintos organismos del Estado. “La motosierra es constante“, aseguraron desde Casa Rosada.

Aunque en la administración libertaria evitaron precisar cuántos estatales podrían verse involucrados en esta nueva fase, dejaron trascender que la reducción abarcaría “otro 10%”, lo que implicaría un recorte de gran escala sobre la dotación actual.

El Gobierno de Milei ya lleva adelante un monitoreo mensual para evaluar funciones, estructuras y contratos, con instrucciones directas del presidente de “lograr un Estado más eficiente”.

