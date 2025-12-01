Corrientes será la próxima parada en la gira de provincias del ministro del Interior, Diego Santilli, quien está llevando a cabo una serie de reuniones con los gobernadores por expreso pedido del presidente Javier Milei. El objetivo es lograr el apoyo de las provincias para que sus legisladores aprueben el Presupuesto 2026 y la triple reforma laboral, previsional y tributaria, entre otras leyes. La premura se debe a que falta muy poco para que comiencen las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, programadas del 10 al 31 de diciembre.

De los 20 mandatarios provinciales afines al Gobierno que firmaron el Pacto de Mayo en julio de 2024, Santilli ya se entrevistó con 15; el último fue el jujeño Carlos Sadir, el viernes. Valdés será el número 16. Restan todavía los encuentros con Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Claudio Poggi (San Luis), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Jorge Macri (ciudad de Buenos Aires), que están previstos también para esta semana. En tanto, Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Ricardo Quintela (La Rioja) continúan excluidos de la conversación.

Los dos hermanos Valdés asistirán a la reunión

Según el diario local Época, el gobernador Gustavo Valdés dijo que espera la visita del ministro Santilli para «lunes o martes«. Se estima que participe también de la reunión Juan Pablo Valdés, el gobernador electo, que tomará el cargo el próximo 10 de diciembre. El actual gobernador, por su parte, ya juró como senador.

«Hoy hablé con el ministro del Interior, seguramente vendrá el lunes o el martes. Lo vamos a estar esperando y vamos a tener un diálogo fecundo, que era lo que estábamos esperando», dijo Valdés a la prensa local. «Vamos a estar trabajando sobre el futuro de Corrientes y lo que necesita la República Argentina hacia adelante», remarcó Valdés, y calificó el encuentro como «importante para avanzar en temas vinculados a la relación con la Nación». Del lado de Santilli, además de conseguir apoyo para las leyes que impulsa el Gobierno nacional, están en la agenda la situación fiscal y la continuidad y priorización de obras públicas.

Corrientes cuenta con siete diputados y tres senadores nacionales. Es la única provincia donde la alianza Provincias Unidas sacó la mayor cantidad de votos en los últimos comicios: 33,91%. Fue un resultado muy reñido con La Libertad Avanza, que quedó en segundo lugar con el 32,68%.

En el oficialismo hay expectativas de lograr el apoyo necesario para aprobar las leyes buscadas. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dijo la semana pasada: “Hay altas posibilidades de que podamos sacar el Presupuesto”. También se impulsarán proyectos como “inocencia fiscal” y “modernización laboral”. Por eso, cada gobernador cuenta, y Santilli continúa su gira.

