Enviará avisos a todos los teléfonos de aquellas personas ubicadas en zonas afectadas por emergencias o desastres.

El Gobierno de Javier Milei anunció la implementación de “AlertAR”, un sistema de alerta temprana que permitirá enviar avisos inmediatos a todos los teléfonos de aquellas personas ubicadas en zonas afectadas por emergencias o desastres.

El anuncio oficial fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa, donde destacó que se trata de una herramienta estratégica para mejorar la prevención y la respuesta de las autoridades ante situaciones críticas.

Adorni informó que “el ENACOM y el Ministerio de Seguridad Nacional va a poner en marcha el Sistema de Alerta Temprana, conocido como ALERTAR”. Según explicó, el mecanismo permitirá “notificar en tiempo real a la población frente a desastres naturales; emergencias meteorológicas y advertencias de seguridad públicas”.

Se trata de un sistema masivo de comunicación que funcionará mediante el envío de un mismo mensaje a todos los celulares conectados en un área determinada. Una de las características centrales de esta tecnología es su capacidad para irrumpir en la operación normal del teléfono en casos de urgencia.

Adorni señaló que el aviso llegará “mediante una notificación de celular que, incluso, puede interrumpir llamadas en curso y exige la lectura del mensaje antes de que desaparezca de la pantalla”. Esta modalidad está alineada con los estándares internacionales de sistemas de alertas públicas utilizados en países como Estados Unidos, Japón o Corea del Sur.

El jefe de Gabinete subrayó que AlertAR funcionará aun en contextos de saturación de la red móvil. “La alerta se va a enviar, incluso, si la red está congestionada y sin importar qué operadora tengan; alcanza con tener el celular prendido y bajo cobertura”, afirmó.

También destacó que el sistema no recopila información de los usuarios y preserva su privacidad: “Además, el sistema garantiza la privacidad y el anonimato y no hace falta que los usuarios se registren y entreguen datos personales; tampoco requiere aplicaciones ni suscripciones adicionales”.

La puesta en marcha del proyecto demandará una inversión total de 12.000 millones de pesos, que, según precisó Adorni, “se financia con el Fondo del Servicio Universal, conocido como FSU”.

El Ministerio de Seguridad Nacional también difundió la novedad desde su cuenta oficial en X, donde afirmó: “Por primera vez, Argentina contará con AlertAR, un sistema nacional de alerta temprana que enviará avisos inmediatos a todos los teléfonos en una zona de emergencia, sin apps ni registros”.

Según el comunicado difundido, “AlertAR reducirá tiempos de respuesta, ampliará la cobertura y reforzará la prevención ante emergencias, desastres y búsquedas urgentes como Alerta Sofía”.

Además, celebraron el desarrollo de esta herramienta como un avance clave: “Un cambio de paradigma: una herramienta moderna, directa y masiva creada gracias al trabajo conjunto del Ministerio de Seguridad Nacional, la AFE, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, el ENACOM y las empresas de telecomunicaciones”.

Con la implementación de AlertAR, Argentina se suma al grupo de países que utilizan sistemas de difusión celular para emergencias, una tecnología considerada esencial para salvar vidas en casos de emergencias o catástrofes naturales.

Derechadiario.com