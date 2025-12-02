Más de 600 referentes participaron del encuentro que buscó fortalecer la presencia territorial del espacio.

La Libertad Avanza convocó el sábado pasado a su dirigencia provincial en un salón del noroeste cordobés para evaluar avances y definir prioridades políticas. La jornada reunió a referentes locales de capital y el interior con el propósito de profundizar la construcción territorial del espacio. Los organizadores insistieron en la necesidad de sostener un proyecto estable que se proyecte hacia los próximos meses.

El encuentro fue encabezado por Gabriel Bornoroni, quien remarcó la importancia de consolidar una estructura amplia con representación efectiva en toda la provincia. El diputado destacó el valor del trabajo coordinado entre los equipos locales para reforzar la presencia del espacio en cada departamento. La convocatoria reflejó un interés creciente por fortalecer la organización interna de cara a futuros desafíos.

La actividad contó también con la participación de legisladores nacionales que forman parte del dispositivo político cordobés dentro de la alianza. Entre ellos estuvieron Laura Rodríguez Machado y Cecilia Ibañez, junto a los diputados electos Gonzalo Roca, Enrique Lluch, Laura Soldano y Marcos Patiño. La presencia de estos dirigentes buscó subrayar la importancia de integrar la labor parlamentaria con el despliegue territorial.

Un bloque ampliado y en expansión

El espacio reunió además a aliados que integran la coalición provincial y que buscan coordinar estrategias comunes para sostener la unidad interna. En primera fila participaron Luis Juez, Carmen Álvarez Rivero, Luis Picat y Soledad Carrizo, representantes de fuerzas que suman peso político al armado cordobés. A ellos se agregaron Belén Avico, Gastón Dueñas y Sebastián García Díaz, quienes ratificaron la decisión de trabajar bajo una hoja de ruta compartida.

Los distintos referentes remarcaron que el clima del encuentro estuvo atravesado por un mensaje de cohesión orientado a asegurar previsibilidad en la acción política. Voceros del espacio señalaron que la prioridad es consolidar una construcción responsable que pueda representar de manera sólida a los cordobeses. La dirigencia coincidió en la necesidad de sostener un proyecto común capaz de ofrecer respuestas ante el nuevo escenario político.

El cierre del encuentro dejó planteado un compromiso explícito de seguir ampliando la presencia territorial en todo el distrito. Durante la denominada “jornada de trabajo”, dirigentes de todas las regiones de Córdoba expusieron el trabajo realizado en cada departamento. Los participantes destacaron la importancia de proyectar un esquema de crecimiento que acompañe el desarrollo productivo de la provincia.

