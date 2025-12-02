Declaraciones juradas revelan ingresos millonarios, múltiples empleos y propiedades; dice no tener efectivo ni ahorros.

Claudio “El Chiqui” Tapia presentó su última declaración jurada y volvió a quedar bajo la lupa por la abultada trama de ingresos, empleos y propiedades que dice poseer,junto a la llamativa afirmación de que no tiene ahorros, cuentas bancarias, dólares ni inversiones de ningún tipo. Según el documento oficial, el presidente de la AFA percibe más de $818 millones anuales en ingresos netos, equivalentes a $68 millones por mes, pero declara no conservar un solo peso fuera de sus bienes inmuebles.

Tapia dice tener tres trabajos, aunque solo cobra por dos. En la Conmebol, su principal fuente de ingresos, informó que recibe cerca de $60 millones mensuales por su cargo de vicepresidente segundo. Sin embargo, según su propia declaración, dedica únicamente 120 minutos por semana a ese rol. La cuenta es simple: cada hora de trabajo está remunerada en $7.500.000.

El otro empleo por el que percibe dinero es la presidencia de Ceamse, la empresa pública de residuos manejada en conjunto por el gobierno porteño y el bonaerense. Allí asegura trabajar unas 15 horas semanales, equivalente a tres horas por día, por un ingreso aproximado de $8 millones al mes. Tapia llegó al cargo en enero, impulsado por el entonces gobernador Axel Kicillof, luego de ser desplazado de la vicepresidencia por la gestión de Jorge Macri.

A pesar de declarar solo esos dos empleos remunerados, en ANSES aparece además como empleado activo de Solbayres, una empresa privada de recolección de residuos vinculada al grupo Impsa. Con ese registro, queda técnicamente ubicado a ambos lados del mostrador: como titular de una empresa pública de basura y, al mismo tiempo, como empleado de una compañía privada que opera en el mismo sector dentro de la Ciudad. Tapia no informó ese vínculo en su declaración patrimonial.

Los ingresos extraordinarios también generan ruido. En el año declarado sumó más de $200 millones adicionales por venta de bienes, intereses financieros y viáticos. Solo por la venta de un vehículo obtuvo $44 millones, un valor que corresponde a modelos de alta gama. La AFA, por su parte, le pagó unos $30 millones en viáticos, pese a que asegura no recibir sueldo alguno por encabezar la entidad.

La frutilla del postre aparece en el apartado de intereses e ingresos financieros, donde declara haber percibido más de $130 millones por “intereses de plazos fijos” y “diferencia de cambio de dólares”. Pero en el mismo documento afirma no poseer cuentas bancarias, efectivo, títulos, dólares ni inversiones, ni él ni su grupo familiar. La contradicción es evidente: ¿cómo genera intereses por plazos fijos si declara no tener plazos fijos?

En cuanto a su patrimonio, detalla siete propiedades, entre ellas una casa en Beccar valuada en más de US$15,7 millones, otra en Río Luján y varios inmuebles adicionales en San Juan, Buenos Aires y CABA. También figura la titularidad de dos autos valuados en más de $27 millones.

Pese a la magnitud de lo declarado y a las inconsistencias que surgen del propio documento, Tapia cerró su presentación asegurando que no omite bienes ni información relevante.

