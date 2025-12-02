El oficialismo reorganiza su estructura interna y retiene a Siciliano pese a haber sido electo diputado, decisión que genera críticas por el uso testimonial del cargo.

La decisión de retener a Miguel Siciliano en Córdoba reconfiguró el mapa político provincial y abrió cuestionamientos sobre la validez de su banca legislativa. El dirigente había sido electo diputado nacional pero no asumirá, lo que reinstala críticas sobre el uso testimonial de cargos ante la ciudadanía. Su incorporación a un “súper ministerio” exhibe un movimiento que prioriza la estrategia territorial por encima del compromiso electoral asumido.

En el oficialismo confirmaron que se creará una estructura ampliada que absorberá áreas políticas, comunitarias, culturales y juveniles de la administración. El nuevo organismo buscará reforzar la presencia provincial en la Capital y actuar como un eje de coordinación directa hacia 2026. La maniobra implica recentralizar funciones que antes estaban distribuidas en múltiples carteras y agencias.

La presencia de Siciliano en la cena de El Empresario del Año aceleró los rumores sobre su futuro político dentro de Córdoba. Allí fue consultado por distintos dirigentes respecto a su rol nacional y evitó confirmaciones pese a conocer la decisión ya tomada. El anuncio consolida un esquema que prioriza la ingeniería partidaria sobre los compromisos asumidos ante el electorado en los comicios recientes.

Estructura ampliada y objetivos de control territorial

El nuevo ministerio integrará áreas de vinculación comunitaria, comunicación interna y coordinación política con presencia en toda la provincia. La iniciativa apunta a fortalecer la estructura territorial del oficialismo en un año clave para las definiciones internas de 2026. La decisión se interpreta como un intento de aumentar el control político en la Capital bajo una conducción unificada.

El llaryorismo busca afianzar un esquema de conducción política con presencia directa en la ciudad de Córdoba. La apuesta se orienta a consolidar un proyecto que necesita orden territorial para sostener su proyección hacia 2027. La creación del mega ministerio confirma que el oficialismo privilegia la cohesión interna por sobre la estabilidad de las estructuras institucionales previas.

Juventud, Cultura y la lucha por el liderazgo interno

Las áreas de Juventud y Cultura serían incorporadas al nuevo espacio ministerial, según adelantaron voces del oficialismo. Ambas dependencias tuvieron fuerte protagonismo durante 2025 y quedaron bajo revisión para ajustar criterios operativos y presupuestarios. La fusión generará un reordenamiento que impactará en el desarrollo de políticas comunitarias en toda la provincia.

Mientras avanza el armado del nuevo ministerio, surge la discusión sobre quién presidirá el bloque cordobesista tras la salida de Siciliano. Facundo Torres aparece con ventaja para encabezar la bancada en la Legislatura y mantener cohesión interna en un año sensible. Sin embargo, algunos dirigentes mencionan la posibilidad de un liderazgo compartido con Marcelo Eslava para equilibrar tensiones.

La decisión de apartar a Siciliano del Congreso y concentrarlo en un espacio ampliado dejó interrogantes sobre el futuro inmediato del cordobesismo. El movimiento altera los acuerdos políticos surgidos de la última elección y redefine prioridades dentro del gobierno provincial. La reorganización ministerial exhibe una estrategia que prioriza la territorialidad por encima de la representación institucional nacional.

