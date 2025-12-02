Se trata del acelerador lineal Elekta Evo, y forma parte de la inversión de $30.000 millones anunciada por el Gobierno.

El Hospital Garrahan dio un paso trascendental en la modernización de su infraestructura sanitaria con la llegada de un acelerador lineal pediátrico de última generación, un equipo único en el país, en América Latina y uno de los primeros en el mundo.

La incorporación de esta tecnología forma parte de la inversión cercana a los 30.000 millones de pesos anunciada en octubre por el Gobierno de Javier Milei, destinada a equipamiento avanzado y obras de ampliación en el principal centro de salud infantil de Argentina. Según explicó entonces el vocero presidencial, Manuel Adorni, estos fondos fueron posibles gracias a la “eficiencia en el uso de los recursos de la nueva administración”.

Adorni había detallado que la inversión contemplaba precisamente la compra de este acelerador lineal diseñado especialmente para la atención de niños con cáncer, junto con la expansión del área de trasplante de médula ósea, con el objetivo de que los pacientes pediátricos puedan recibir tratamientos de alta complejidad sin necesidad de viajar al exterior. La llegada del equipamiento, concretada este jueves, representa la materialización de esa iniciativa.

A las 8.35 de la mañana, las puertas del Garrahan se abrieron para recibir el acelerador lineal Elekta Evo, trasladado en tres camiones y distribuido en grandes módulos que fueron manejados por un equipo de 15 operarios y técnicos. La escena fue acompañada por autoridades del hospital, quienes destacaron el valor histórico de esta incorporación para la oncología pediátrica argentina.

César Avellaneda, miembro del Consejo de Administración, afirmó: “Estamos recibiendo en el Garrahan un equipo médico que cambia para siempre el tratamiento del cáncer infantil en la Argentina. En este hospital atendemos al 50% de los niños con cáncer del país. Una de cada dos familias que atraviesan un momento tan difícil vienen acá, a este hospital”.

También participaron la presidente del Consejo de Administración, Dra. Mariel Sánchez; el consejero Dr. Jorge Menehem; el director médico ejecutivo, Dr. Mariano Pirozzo; el director de servicios técnicos, Darío Filippo; y la jefa del servicio de Radioterapia, Natalia Pinto.

El Elekta Evo permitirá aplicar radioterapia más precisa y menos invasiva, adaptada a los cambios anatómicos del paciente en tiempo real. Entre sus principales beneficios se encuentran:

Precisión milimétrica en la administración de radiación.

Disminución de la toxicidad, al respetar los tejidos sanos.

Radioterapia adaptativa online, que ajusta el tratamiento sesión por sesión.

La instalación del equipo es parte de un proceso de reestructuración más amplio que el hospital viene preparando desde hace meses, readecuando salas y reforzando infraestructura. Ahora se inicia la etapa de montaje, calibración y capacitación del personal especializado.

El futuro Centro de Radioterapia del Garrahan, cuyas obras están a cargo de INVAP, también contará con un tomosimulador de última generación, clave para planificar y ejecutar tratamientos con mayor seguridad.

Gracias a la inversión del Gobierno de Milei, el Garrahan no solo fortalece su rol como el único servicio de radioterapia pediátrica del país, sino que además se posiciona como un referente tecnológico en la región, consolidando un cambio profundo en el abordaje del cáncer infantil en Argentina.

