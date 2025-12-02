La diputada nacional y legisladora porteña electa consideró necesaria una reforma legal para evitar

La diputada nacional electa para la Legislatura porteña, Silvia Lospennato, pidió este lunes la sanción de una norma para que quienes resultan electos como diputados “deberían cumplir su mandato dentro del partido que los eligió”. La dirigente del Propuesta Republicana (Pro) alertó sobre una práctica cada vez más frecuente: legisladores que asumen con un partido y luego se integran a otra bancada —por ejemplo, algunos que ingresaron con Pro y migraron al bloque de La Libertad Avanza (LLA).

“Deberíamos ver si no tendríamos que modificar la ley para que, efectivamente, uno cumpliera su mandato dentro del partido que lo eligió”, sostuvo Lospennato, en referencia a esos cambios de bloque. Subrayó además su convicción de que “lo correcto” era asumir la banca para la que había sido electa y no desvirtuar la voluntad de los votantes.

La iniciativa de Lospennato surge a raíz de su propia decisión de dejar la Cámara de Diputados de la Nación y asumir como legisladora en la Ciudad de Buenos Aires, algo que generó fuertes cuestionamientos internos y un debate sobre la representatividad. En ese marco, Lospennato argumentó que su decisión se basa en una cuestión de coherencia: honrar “la palabra empeñada” ante los votantes y preservar la identidad partidaria.

Al opinar sobre la situación actual del Pro, la diputada distinguió entre quienes decidieron quedarse en el espacio por convicción y quienes optaron por migrar a otras fuerzas. “Los que estamos somos amarillos, creemos en nuestros valores y decidimos quedarnos porque creemos que el Pro tiene mucho para aportar a la Argentina”, enfatizó. Para ella, la dispersión de bancas no solo desvaloriza al electorado, sino que debilita la representatividad del partido.

Sobre la relación con La Libertad Avanza (LLA), Lospennato dejó en claro que su partido no conformará un interbloque con esa fuerza. “Mi partido tomó esta decisión de sostener sus bloques, respondiendo a lo que votaron los ciudadanos, que votaron a estos diputados del Pro”, afirmó. Con esta postura, busca reforzar la idea de que la voluntad popular debe respetarse hasta el final del mandato.

Más allá de las discusiones internas, Lospennato anticipó que, desde su próxima banca en la ciudad de Buenos Aires, apoyará propuestas como la ley de “Ficha Limpia” y se alineará con iniciativas prioritarias del gobierno local, además de impulsar reformas vinculadas con salud mental y políticas sociales para atender la problemática de las personas en situación de calle.

La propuesta de Lospennato reaviva un debate clave sobre la calidad institucional y la confianza en los representantes: si bien es habitual en la Argentina que los legisladores cambien de bloque tras ser electos, su planteo desafía ese paradigma y convoca a pensar en normas que garanticen la coherencia entre lo votado y lo ejercido.

