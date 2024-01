Ritondo criticó a Kicillof por participar de la marcha de la CGT

El presidente del bloque del Pro de la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, cuestionó este miércoles al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por haber participado de la marcha que la CGT realizó en la Plaza “Los Dos Congresos” en contra del DNU y del proyecto oficial de ley de “Bases”.

“No me entra en la cabeza que Kicillof, el ideólogo de la economía kirchnerista que terminó con 50 por ciento de pobreza y el récord mundial de inflación, vaya de paseo a una marcha mientras tiene la provincia tomada por la delincuencia”, sostuvo en su cuenta de la red social X.

Ritondo agregó una foto a su publicación que muestra al gobernador bajando de una camioneta para participar de la marcha de protesta impulsada por la central obrera.

El Pro firmó este martes en disidencia parcial el dictamen de mayoría sobre la ley “Bases” promovido por el oficialismo que contó también con el apoyo de Hacemos Coalición Federal, UCR, Innovación Federal, y el legislador tucumano Agustín Fernández.

El diputado, junto a las legisladoras tucumanas Gladys Medina y Elia Fernández, abandonaron el bloque de Unión por la Patria (UxP), que ahora tendrá 99 miembros, y formaron el bloque “Independencia”.

Tras participar de la movilización, el gobernador bonaerense afirmó que no aceptará “ningún tipo de presión para acompañar medidas que perjudiquen al conjunto”.

“Las medidas del Gobierno nacional ponen en riesgo el trabajo y la producción, complicándole la vida a millones de argentinos”, señaló el gobernador en su perfil de la red social X (ex Twitter) tras participar de la movilización.

Kicillof indicó que “sabemos que estos planes de ajuste los pagan siempre los trabajadores, los jubilados y la clase media”.

“Gobernar es crear trabajo, gobernar es ampliar derechos. La Patria no se vende”, completó.

Este mensaje del gobernador bonaerense llega después que el ministro de Economía, Luis Caputo, advirtiera que “todas las partidas provinciales se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado”.

Kicillof llegó a las inmediaciones de la plaza Congreso, en el centro porteño, pasadas las 13, acompañado de militantes de Unión por la Patria (UxP) y de los gremios que participan de esta convocatoria.

Su presencia en la manifestación se dio luego de que ministros bonaerenses rechazaran este miércoles “el ajuste sobre los trabajadores y los jubilados” y afirmaron que “defenderán” al pueblo de la provincia en la previa del paro general con movilización- convocado por la CGT y las CTA contra el DNU 70/2023 de desregulación económica y el proyecto de ley de “Bases” impulsados por el gobierno de Javier Milei.

