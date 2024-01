Sindican al líder judío Eduardo Elzstain como uno de los tres capos del narcotráfico en Argentina

El ex Secretario de Comercio de la Nación acusó a Elzstain, mecenas político del presidente Javier Milei y miembro del Congreso Judío Mundial, de ser uno de los popes del narcotráfico en el país. El empresario sindicado fabrica misiles en Israel para la “defensa” Británica de Malvinas.

El economista y dirigente peronista Guillermo Moreno vinculó al empresario Eduardo Elzstain con el narcotráfico. Elzstain es presidente de IRSA (Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima) y del Banco Hipotecario, al que Google define como “el dueño de Argentina”, propietario -entre muchas otras cosas- del hotel Libertador, donde hasta hace días vivía de su dádiva el hoy presidente Javier Milei, ejecutor de un ajuste sin precedentes sobre los salarios argentinos.

“¿Cuántos narcos importantes puede haber en la Argentina, si lácteas tenemos dos? ¿Cuántos de esos narcos importantes están en Nordelta? No están en todos lados: los que están en todos lados son los almacenes ¿Cuántos narcos importantes hay en la Argentina? No hay más de tres, vinculados“, manifestó Guillermo Moreno en Duro de Domar el miércoles por la noche al debatir sobre el narcotráfico, más allá de lo “chistoso” de las denominaciones que la ministra Patricia Bullrich -esposa del presidente de la cámara de comercio argentino israelì y traficante de armas Guillermo Yanco – le asigna a los supuestos operativos antinarco tales como Estafando Rusia, Karaokes Koreanos, Operativo Ruta 420, Paquetes Duros, Rulo Verde, Alfombra Mágica, Frutos Prohibidos, La Familia de Pocha, Bear Market, La Combi Completa, Cachetes Desinflados, Buscando a Nemo, Pistolas Desnudas, entre otros.

Moreno insistió sobre los narcos argentinos, ante un Pablo Duggan y su panel muy nerviosos: “Dónde viven (los narcos) es importante porque es donde tenés que empezar a resolver. ¿Vos te pensás que es casualidad que los de Nordelta tengan museos? Vamos che. Lo digo hace dos años y nunca viste nadie diciendo ‘¿qué está diciendo Moreno?’“, bramó el ex Secretario de Comercio de Néstor Kirchner, en lo que en las redes sociales se interpretó como una alusión al empresario Eduardo Francisco Costantini, fundador y presidente del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA).

Acto seguido, Moreno disparó contra Elsztain: “Vos vas a Rosario y todas las torres paralelas al río las hizo Elsztain, ¿estamos de acuerdo? Y están desocupadas. Cuando vos hablás con los muchachos te dicen ‘es toda plata brava’. Les dicen ‘las torres blancas’. Le estamos hablando al pueblo que nos escucha en todo el país dando respuestas, con nombre y apellido, para que no hablemos anónimos y no encontremos la solución”, enfatizó, y aclaró que “éste es un tema del Presidente”, al señalar que “en vez de preocuparnos si son los muchachos peruanos de la 1-11-14, el problema son los tres jefes”.

“Si el Presidente agarra personalmente el tema y se hace cargo de terminar con el narco (debe encargarse de) la conversación con la Corte Suprema, Federal y Provincial; con las policías, bajo la orden del Presidente con este tema; y si él decide trazar la raya, se terminó de la misma manera que cuando tenías problemas de leche te sentabas con Mastellone y se terminaba. No es tan difícil, es una decisión del Presidente, poniendo el cuerpo“, remató.

Elzstain, el “dueño de Argentina” para Google, del Hotel donde vivía Milei y de los misiles británicos en Malvinas.

Para Google la respuesta a la pregunta “¿Quién es el dueño de Argentina?”, es Eduardo Elsztain, presidente y principal accionista de IRSA (Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima), sociedad comercial de capitales argentinos, controlada por Cresud S.A.C.I.F. y A. en un 64%, dedicada a los bienes raíces que conforma el grupo inmobiliario más grande de la Argentina, propietario de los principales centros comerciales y responsable de algunos de los mayores proyectos inmobiliarios del país.

En su porfolio de activos enumeran los shoppings DOT Baires, Alto Palermo, Abasto Shopping, Alcorta Shopping, Patio Bullrich, Distrito Arcos, Alto Avellaneda, Soleil Premium Outlet en Buenos Aires; el Alto Rosario, Córdoba Shopping, Mendoza Plaza Shopping, Alto Comahue Shopping en Neuquén, Alto NOA en Salta, Ribera Shopping en Santa Fe, Patio Olmos también en Córdoba.

También son de su propiedad los edificios de oficinas Edificio Zetta, Intercontinental Plaza, Edificio DOT, Edificio Philips, Della Paolera 261; en el rubro hoteles, son dueños del Hotel Intercontinental, del Hotel Libertador (donde vivía Milei. ¿Quién pagó su estadía? Si no pagó, ¿se considera una dádiva?), del Hotel Llao Llao en Bariloche.

El Grupo IRSA ostenta además muchas “reservas de tierras” en La Plata, Caballito, UOM Luján, el terreno lindero al Córdoba Shopping, La Adela, Costa Urbana, Terrenos Montevideo destinados a “usos mixtos”, mientras que para Oficinas aguardan su construcción el Polo DOT, y el Intercontinental II; también tienen enormes terrenos reservados en Neuquén con destino residencial, el espacio aéreo Coto Abasto Shopping, el Edificio Beruti, el Paseo Colón y el terreno Ezepeleta para usos mixtos.

Finalmente, en el rubro entretenimiento, disponen de la concesión de La Rural – Predio Ferial de Buenos Aires; el Centro de Convenciones Buenos Aires; el Centro de Convenciones Punta del Este y el Directv Arena.

Ya desde 2013 presentaban a Elsztain como “el símbolo de la nueva y poderosísima oligarquía terrateniente argentina” mientras era definido por el kirchnerismo como “un gran desarrollador inmobiliario que apuesta al crecimiento del país”. En 1991 adquirió IRSA junto con su entonces socio Marcelo Mindlin para ingresar al mercado de capitales argentino.

George Soros le otorgó 10 millones de dólares para invertir en el sector inmobiliario argentino y generó “una rentabilidad de tres dígitos en menos de un año”. Según La Nación, fueron grandes socios, pero se distanciaron.

“Con Soros, Elsztain trabajó durante más de diez años, hasta que el millonario del norte decidió canalizar sus inversiones hacia otros mercados más seguros. Según los hombres de IRSA, para Soros la Argentina resultó un excelente negocio y con sus inversiones durante los noventa ganó más de US$ 500 millones. Pese a esto, la relación entre ambos empresarios no terminó del todo bien y el detonante de la separación fue la decisión del norteamericano de especular con la compra y venta de bonos de la deuda argentina en el año 2000, cuando el país estaba a punto de caer en la peor crisis económica de su historia“, decían en 2005, cuando ya lo bautizaban “el dueño de la tierra”.

Elsztain es uno de los tantos poderosísimos empresarios que son potenciales benefactores directos de las primeras medidas de Gobierno de Javier Milei. “Maneja un banco, los centros comerciales, Puerto Madero y toda la tierra. Elsztain no está impedido en comprarlo todo. Es un argentino que saludó la Ley de Extranjerización de la Tierra, norma que impide a los foráneos adquirir ilimitadamente territorios nacionales“, apuntó años atrás Desalambrar. Hasta la llamada Ley de Tierras fue derogada por Milei, abriendo la puerta para que los socios y amigos de Elsztain.

Claro, el presidente de IRSA es además miembro del World Economic Forum, del Council of the Americas, del Group of 50 y de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), entre otros. Es cofundador de Endeavor Argentina y se desempeña como Vicepresidente del Congreso Judío Mundial. Fue justamente Elsztain quien le “abrió las puertas de la Jabad Lubavitch” en su incursión en los Estados Unidos en su primer viaje como presidente electo, y reforzando su proceso de presunta “conversión al judaísmo”: allí, visitó la tumba del Rebe Menachem Mendel Schneerson, el líder espiritual de esa comunidad judía ortodoxa.

La dura denuncia de Moreno contra Elsztain tiene lugar horas después de que nueve judíos ortodoxos fueron arrestados tras una pelea por un túnel secreto hallado en la sede del movimiento Chabad-Lubavitch. Los feligreses intentaron impedir que la Policía inspeccione los túneles, que habrían sido construidos en el marco de una interna del movimiento jasídico. Se trata justamente de la comunidad que Milei visitó en su viaje a Nueva York en noviembre pasado, en su primera misión como presidente electo y tras flamear la bandera de Israel en su campaña rumbo a la Casa Rosada.

Los vínculos de Milei con Israel no terminan allí: semanas atrás, la prensa porteña salió a aclarar al unísono que uno de custodios no era un miembro del Mossad, la agencia de inteligencia de Israel. Semanas antes, mientras el ministro de Economía Luis Toto Caputo anunciaba una fuerte devaluación del peso al llevar el dólar oficial a $800, el Presidente encabezaba la inauguración de los Juegos Macabeos Panamericanos a disputarse en la Sociedad Hebraica Argentina, Club Náutico Hacoaj y Cissab. Allí, el Jefe de Estado expresó su “cariño sentido a todo el pueblo judío y en particular a quienes tienen seres queridos cerca de la línea de combate”, y ratificó su “compromiso inalterable con el pueblo judío en la lucha contra el terrorismo islámico”.

Para el pueblo judío, Milei ofrece “cariño sentido” y “compromiso inalterable”, mientras somete al pueblo argentino al más brutal de los ajustes de su historia para cumplir con las deudas a los usureros internacionales, Toto Caputo ratificó el megacanje a pedido de los bancos: “El rumor este de la reunión con bancos es cierta. Fue un diálogo con los bancos explorando posibilidades de administración de pasivos que creemos que puede ser beneficiosa. No hemos tomado una decisión, son medidas que hemos evaluado“, admitió el ministro.

Lejos de ese cariño,Elsztain le ofrece al pueblo argentino la instalación de misiles británicos en nuestras Islas Malvinas. En 2017, intentó adquirir la Falkland Island Company, “dueña de la mayor cantidad de tierra, administra rutas de suministro y tiendas esenciales, y desempeña un papel crucial en las industrias pesqueras y petroleras de Malvinas” pero el gobierno británico que usurpa las islas se negó a que el “negocio dominante del archipiélago” pase a manos de un “argentino”.

Ello no impidió que en 2017, cuando el Reino Unido lanzó un millonario plan para la compra de armas para Malvinas, acordase una inversión de U$S95 millones con el Departamento de Defensa de Israel cuyo proveedor es la empresa israelí Rafael Defense System, manejada por la corporación IDBD Holding, conducida por Elsztain. El mismo se enmarcaba en el plan de defensa de las Islas una red de gestión de batalla, comando, control, comunicaciones e informática y junto a una empresa británica la instalación de un sistema de misiles.

En abril de 2021, la Cancillería Argentina denunció que “el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha iniciado entre los días 26 y 28 de abril maniobras militares en territorio argentino ilegítimamente ocupado, los que incluyen el lanzamiento de misiles Rapier desde las Islas Malvinas“.

“Estas maniobras militares demuestran una vez más que la ocupación ilegítima de Malvinas es la excusa para el establecimiento de una desproporcionada base militar. Actualmente cuenta con 1200 efectivos en Monte Agradable y otros 300 civiles que prestan servicios realizando tareas de apoyo. Las Islas Malvinas representan uno de los territorios más militarizados del mundo, teniendo en consideración la cantidad de militares por habitante“, reprochó en su momento el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

La cuenta de Milei en el hotel Libertador -que también fue su búnker de campaña- habría ascendido hasta los $17.000.000. Elsztain se quedó con el manejo de la venta de bienes del Estado con la designación de Nicolás Pakgojz -exfuncionario porteño vinculado a IRSA- al frente de la Agencia de Bienes del Estado (AABE).

Este joven ya jugó para el empresario con el proyecto Costa Urbana, su Dubai de Puerto Madero, cuando le facilitó el ahorro de U$S 450 millones ya que “para establecer la plusvalía que debía pagar la empresa al tesoro porteño se tomó a una zona vecina a Puerto Madero con un índice de desarrollo urbano similar a la Villa Lugano o Villa Riachuelo”.

Vale recordar que el proyecto de Ley Ómnibus que Milei envió al Congreso habilita el blanqueo de capitales y activos con un fuerte incentivo para aquellos que posean hasta US$100.000 sin declarar, que tanto a argentinos y extranjeros les permite la posibilidad de regularizar dinero en efectivo, inmuebles, criptomonedas u otros activos financieros por un valor equivalente menor a US$100.000 sin pagar impuestos por dicha operación. A merced de narcos y usureros.

Eduardo Elsztain confia en las medidas del gobierno y pide tiempo para Javier Milei.

