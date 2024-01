Escándalo: Trucharon el dictamen de Comisión en un Dto de Recoleta, mientras diputados se votaba otro.

Ley Ómnibus: del escandaloso apriete de Caputo a gobernadores, a la sospecha del dictamen de mayoría “adulterado”. ¿Picheto el gran operador?

No es amenaza, escribe Caputo, pero se le parece demasiado.

De esto ya estaba al tanto, el gobernador Gustavo Sáenz, que mencionó que por ejemplo uno de los fondos que Milei y Caputo amenazan con cortar está dirigido a chicos con problemas de alimentación, y otro el que se utiliza para comprar remedios oncológicos que luego se entregar a pacientes que atraviesan una enfermedad cancerígena. Caputo, luego de avisarle a los diputados lo publicó en un twitter, es decir, salió a apretar a cara descubierta. Esa actitud, le valió el repudio del arco político, y el silencio obediente de los legisladores de La Libertad Avanza, que en el caso de Salta, se identifican con el sojero Alfredo Olmedo.

Como Caputo no logró que los gobernadores se doblegaran ante las amenazas, salvo el tucumano Jaldo, que dividió a los legisladores tucumanos, para conformar el bloque “Independencia”, para cumplir con las exigencias del presidente de la Nación. Otros no se inmutaron, pero denunciaron la estrategia libertaria.

Para apurar el tratamiento, Milei también pidió que se emitiera el dictamen de mayoría de forma urgente. Así se hizo, con las firmas de 55 legisladores, entre las que figuran las rúbricas de los salteños Julio Moreno Ovalle y Carlos Zapata, dos olmedistas de pura cepa.

Una versión del texto del dictamen firmado en plenario.

Pero el miércoles, se descubrió algo insólito: había dos textos del dictamen de mayoría. Al parecer, los 55 diputados firman un dictamen, y luego el gobierno lo mandó a cambiar, lo que técnicamente se encuadraría como una falsificación de instrumento público, que podría dar lugar a alguna denuncia judicial.

Si es como se escuchó en los pasillos del Congreso, que los diputados firmaron una hoja en blanco, a los legisladores les podría corresponder también una denuncia.

“El dictamen que se aprobó con el voto de 55 diputados a la 1:39 de la madrugada de este miércoles, en rigor se continuó escribiendo a lo largo del día, pero fuera del Congreso. Se trata de una acción completamente irregular que según diputados con años en la cámara baja, ‘constituye un delito’”, contó el sitio La Política On Line.

La reunión para reescribir el dictamen se concretó en el departamento que tiene Cristian Caram en la Recoleta, ahí nomás de La Biela, agrega el sitio mencionado. Caram es el actual secretario del bloque de diputados libertarios, a quienes trata de ordenar a través del chat que comparten. Se trata de un viejo conocido de la política porteña, que llegó a ser el vicepresidente de la Legislatura y se retiró de la política en medio de un escándalo por miles de nombramientos, que hasta le valió una acusación directa de Raúl Alfonsín.

Otra versión del dictamen de mayoría que levantó sospechas.

Se retiró de la política, pero no de los negocios y con un capital inesperado inauguró el por entonces impactante local MaderoTango en Puerto Madero.

Los que se juntaron en la casa de Carman para reescribir el dictamen, fueron Miguel Pichetto, Rodrigo de Loredo y Cristian Ritondo, junto a un grupo de diputados elegidos a dedo. El nuevo texto terminó ingresando al Congreso a las 15 horas de ayer miércoles. Es decir 14 horas después de votado.

“Se burlaban de Natalia Zaracho por no haber leído toda la Ley Ómnibus y terminaron firmando un dictamen en blanco. Republicanos de papel mache”, chicanearon desde el kirchnerismo.

Ante la debilidad del oficialismo, la diputada Juliana di Tullio presentó un escrito solicitando que el tratamiento de la Ley Ómnibus sea hoy jueves, pero desde el gobierno dijeron que sería el próximo martes.

Germán Martínez, titular del bloque de UxPo, invitó a Miguel Pichetto y Rodrigo de Loredo “a que juntos firmemos una nota y citemos a Caputo, para que el lunes venga a exponer sobre la ley ómnibus”.

Mientras, se empieza a habla de “dictamen blue”, de escándalo a estilo diputrucho en la etapa de Menem, o del escándalo Banelco para aprobar una nueva ley laboral en tiempos de Fernando de la Rúa. En este contexto, sumado al impacto del paro de los trabajadores, la ley ómnibus transita por un terreno de mucha incertidumbre y no se descarta que termine en fracaso.

DETALLES:

El escándalo del dictamen blue de la ley ómnibus que sigue reescribiéndose horas después de haber sido votado por el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, amenaza con llevarse puesta la sanción de la ley que el presidente Milei considera clave para encarrilar su gobierno.

“Es la Banelco de Milei”, afirmó a LPO un diputado de los bloques aliados, al tanto de los costados más oscuros de la supuesta firma del dictamen.

Regulaciones claves sobre zonas frías, biocombustibles, retenciones a productos regionales, pesca y otros aspectos importantes de la norma siguieron cambiando durante el día, al ritmo de los distintos lobbies que operaban sobre el departamento de La Recoleta.

Como sea, ahora Caram se recicló como libertario y puso la casa para que fuera del ámbito institucional los jefes de los bloques aliados, Miguel Pichetto, Rodrigo de Loredo y Cristian Ritondo, junto a un grupo de diputados elegidos a dedo, se reunieron para reescribir el dictamen ya votado, que según fuentes al tanto de lo ocurrido, terminó ingresando al Congreso a las 15 horas de este miércoles. Es decir 14 horas después de votado.

Cuando LPO reveló el encuentro en el departamento de La Recoleta, voceros de los bloques involucrados argumentaron que en efecto se estaba escribiendo un nuevo dictamen pero que serviría como hoja de ruta para la sesión, pero que de ninguna manera se estaba cambiando el votado.

La explicación buscó contener el escándalo legal que representa el cambio del texto de una norma votada -el dictamen es un documento público-, además de constituir una violación de la representación popular, porque unos pocos cambian a posteriori lo votado por muchos otros.

Por eso, en la mañana de este miércoles nadie en el Congreso tenía el dictamen “definitivo” y circulaban varios “borradores” con distintos articulados. Regulaciones claves sobre zonas frías, biocombustibles, retenciones a productos regionales, pesca y otros aspectos importantes de la norma siguieron cambiando durante el día, al ritmo de los distintos lobbies que operaban sobre el departamento de La Recoleta.

La reunión casi se desbarranca cuando llegó Pichetto al departamento y vio sentado a Sturzenegger. “Si está este tarado acá, yo me voy”, amenazó el veterano diputado, como reveló LPO.

En la desprolija reunión entraban y salían algunos pocos diputados convocados especialmente. Fue el caso de la ex macrista Silvia Lospennato o la radical Pamela Verasay, acercada por De Loredo. Más viva, Soledad Carrizo fue convocada y vio algo que no le gustó, porque al final no apareció por el departamento.

La diputada radical Soledad Carrizo fue convocada a participar de las negociaciones en el departamento de la Recoleta, pero vio algo que no le gustó, porque al final no apareció por el domicilio del ex shushi devenido en libertario, Cristian Caram

No es la primera vez que la sombra de la Banelco cruza esta ley. En la primera tanda de negociaciones también hubo un pequeño escándalo porque mientras los diputados supuestamente debatían los cambios en el plenario de comisiones, De Loredo y enviados del gobierno como Santiago Caputo negociaban el contenido de la ley en el Hotel Savoy, como reveló LPO. Esto fue denunciado en el plenario por el peronista Germán Martínez y hasta hubo versiones de acuerdos económicos y de cargos, pero el escándalo no pasó a mayores.

La situación, de confirmarse, pone en riesgo todo el tratamiento de la ley. La situación es de tal gravedad institucional que este miércoles por la noche la Coalición Cívica analizaba detenidamente en diálogo con Lilita Carrió, presentar una denuncia penal.

Lo más grave es que el caos en el que se maneja el gobierno de Milei es de tal magnitud y es tan permeable a los lobbies que operan para meter y sacar artículos, que según afirmaron a LPO fuentes al tanto de la situación, todavía no está cerrado el dictamen definitivo.

