Encuesta de la Universidad de San Andrés sobre el gobierno de Milei

Los números, tal vez, no son para alarmarse, pero si para que generen cierta preocupación en el entorno del despacho principal de Casa Rosada, pues la imagen de Javier Milei comienza a caer respecto de los sondeos de diciembre, más luego de la devaluación y la creciente inflación que golpea, en mayor modo, a la clase media, esa que le dio el voto de confianza en el mano a mano del 19 de noviembre contra Sergio Massa.

La última encuesta que vio luz fue la de la Universidad de San Andrés, un estudio de campo en el cual se relevaron 1.007 casos de todo el país entre el 9 y el 16 de enero y que tuvo un margen de error de +/- 3,15 por ciento. El objetivo de la misma fue medir el primer mes de gestión del libertario a cargo del Poder Ejecutivo nacional.

