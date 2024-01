El oficialismo anunció que hay acuerdo por Ley ómnibus: Milei aceptó cambios pedidos por la oposición dialoguista

El presidente Javier Milei logró un principio de acuerdo con la oposición dialoguista para avanzar en comisiones con la Ley Ómnibus luego de presionar a los gobernadores públicamente con recortes en los recursos que reciben las provincias y de aceptar nuevas modificaciones en temas como biocombustibles y coparticipación de blanqueo que fueron negociadas directamente con mandatarios provinciales de la UCR y el PRO.

En rigor, el mensaje de Adorni autorizado por el Presidente fue una derivación de la charla que mantuvo en la noche del lunes el ministro del Interior, Guillermo Francos, con gobernadores de la UCR y del PRO por videoconferencia para destrabar el acuerdo final para aprobar la Ley ómnibus, que en ese momento no funcionó.

Lo que intentó el Gobierno fue asegurarse un dictamen de mayoría en las comisiones (que se reúnen este martes hasta altas horas de la noche) y los votos necesarios en el recinto para cada artículo del proyecto del oficialismo. Después de nuevas charlas con los gobernaddores, el oficialismo logró acercar al PRO y a Hacemos Coalción Federal para tener un dictamen de mayoría, mientras que la UCR está dividida. Las retenciones siguen siendo el punto de discordia.

Ley ómnibus: ¿qué hay detrás de la presión de Milei a gobernadores?

Cuando el acuerdo todavía estaba lejos, crecieron las chances de que al menos una parte del radicalismo y de Hacemos Coalición Federal -bloque donde tallan gobernadores como el entrerriano Rogelio Frigerio y el chubutense Ignacio Torres– firmen un dictamen propio y vayan el jueves a la sesión con la idea de acompañar al oficialismo en general, pero introduciendo modificaciones en la votación artículo por artículo.

Mieli presionó con los recursos para las provincias mientras sus funcionarios negociaron con gobernadores.

Milei se enfrentaba así al riesgo de que el oficialismo quedara con un dictamen de minoría. La Libertad Avanza no tiene mayoría propia y solo con el apoyo del PRO (que tampoco le garantiza el voto a favor de todos los puntos del proyecto) no le alcanza.

Con la negociación todavía abierta y sin las garantías que esperaba, Milei decidió instruir a su tropa legislativa para que avancen con la sesión el jueves, a todo o nada, y en paralelo presionar públicamente a los gobernadores para que instruyan a sus diputados a aprobar la Ley ómnibus.

A través de Adorni, el Gobierno advirtió que se “revisarán” cada una de las partidas que se destinan a las provincias “sin contemplación” alguna para nadie. Sin embargo, el efecto de esa presión por parte de un oficialismo no parece ser el que Milei espera. El gesto molestó a los diputados y también a algunos gobernadores.

“No podemos entrar de vuelta a una lógica que los argentinos ya conocieron, que es la lógica del látigo en la billetera”, se quejó De Loredo, junto con Pullaro, durante una conversación con la prensa acreditada en el Congreso tras la conferencia que dio Adorni. La advertencia del Gobierno cayó mal pero no amedrentó ni a diputados ni a gobernadores, que optaron por seguir negociando con Francos y funcionarios cercanos a Milei.

Cómo son las gestiones de la Casa Rosada con los gobernadores

Según supo iProfesional hubo más de una charla de Francos con los gobernadores. Una el lunes por la noche y otra este martes al mediodía, de las que participaron Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Carlos Sadir (Jujuy).

Uno de los ejes centrales de la primera conversación fue el proyecto que el Gobierno anunció que enviará en las próximas horas al Congreso para reinstaurar el Impuesto a las Ganancias, con el nombre de Impuesto a los Ingresos Personales y un nuevo mínimo no imponible de $1,3 millones de salario bruto.

Llaryora, Pullaro y Frigerio son algunos de los gobernadores con los que la Rosada intenta acordar la Ley ómnibus.

Esta marcha atrás con la eliminación que impulsó Sergio Massa durante la campaña electoral y que dañó la recaudación de los gobiernos provinciales, había sido pedida por varios gobernadores y la Casa Rosada confiaba en que sirviera para lograr más apoyo a la Ley ómnibus, ya no solo de los mandatarios de Juntos sino también de los peronistas más esquivos.

En la charla con Francos, los gobernadores de Juntos por el Cambio no se opusieron a la reinstauración de Ganancias pero, según contó ante iProfesional una fuente al tanto de esa gestión, le pidieron a Francos más detalles sobre el proyecto y no hubo una respuesta, solo que la iniciativa entraría al Congreso en breve.

Las charlas hasta último minuto: los puntos más acordados y los menos

Durante esa conversación varios de los gobernadores acercaron posiciones con la Casa Rosada en cuanto a hacer cambios al proyecto de ley que reducía el nivel de corte de los biocombustibles, un tema sensible para Santa Fe y Córdoba.

Los gobernadores de Juntos por el Cambio tuvieron otra conversación con Francos este martes al mediodía, de la que participaron también Santiago Caputo, el principal asesor de Milei, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Uno de los más activos en ese segundo encuentro fue Frigerio, según indicaron las fuentes consultadas por iProfesional.

El gobernador entrerriano les hizo llegar nuevas propuestas de cambios a la Ley ómnibus que el Gobierno quedó en responder. Se llegó así a un principio de acuerdo sobre el capítulo de biocombustibles y también para coparticipar la recaudación del blanqueo de capitales, entre otros puntos. Pero no se entendieron en cuanto a la suba de retenciones, el tema que todavía traba la forma final con la que será aprobada Ley ómnibus.

Mientras tanto, los diputados de Hacemos Coalición Federal encabezados por Miguel Pichetto y Emilio Monzó -mano derecha de Frigerio en el Congreso- se reunían para definir una postura de cara al plenario de comisiones. Finalemente descartaron la idea de presentar un dictamen propio pero no la de apoyar modificaciones cuando el proyecto se trate en el recinto de la Cámara baja.

Después de amagar con un dictamen propio, el bloque de Pichetto descartó la idea aunque siguen los pedidos de cambios

Ni ellos ni la UCR quieren votar la suba de retenciones. Tampoco apoyaría ese capítulo el bloque del PRO que conduce Cristian Ritondo. Fuentes parlamentarias señalaron a iProfesional que el diputado macrista les hizo saber a sus pares de La Libertad Avanza que si insisten en ir con su dictamen sin cerrar un acuerdo en ese sentido tendrán complicaciones en la sesión cuando se vote artículo por artículo.

Sin embargo, hasta ahora el Gobierno mantiene su postura y mientras Javier Milei intenta subir la presión sobre los gobernadores para que la Ley ómnibus se apruebe sin sorpresas las negociaciones siguen abiertas pero el final es incierto.

