Patricia Bullrich: “Tenemos todos los datos de los asesinos de Umma y los estamos buscando”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que identificaron a los autores del crimen de Umma, la hija de nueve años de uno de sus custodios que murió tras ser baleada en un intento de robo. “Tenemos todos los datos de los asesinos de Umma y los estamos buscando uno por uno”, afirmó la funcionaria.

Bullrich afirmó que “avanza la investigación” que está a cargo de la Policía Bonaerense. “La provincia de Buenos Aires nos tiene informados al segundo sobre lo que está sucediendo y la Policía Federal está acompañando a la investigación y aportando datos de inteligencia”, agregó.

Este lunes la Policía ya detuvo a un sospechoso, que sería el presunto asesino de Umma, y busca a otros tres sospechosos. Sobre los coautores del crimen, Bullrich afirmó que “van a estar todos donde tienen que estar”.

Dos orificios de bala se observan en el auto perteneciente al custodio de la ministra Bullrich Eduardo Aguilera cuya hija murió luego de un ataque sufrido esta mañana en Lomas de Zamora. (Foto: NA)

Por otro lado, la ministra de Seguridad insistió en que propondrán cambiar en el Código Penal “la figura de la reincidencia por la de reiterancia”. “¡Basta de estar del lado de los delincuentes”, expresó.

Según dijo, el Gobierno enviará un proyecto al Congreso después de que se trate la Ley Ómnibus “ni bien tengamos un respiro parlamentario”.

Sobre el proyecto de cambio del Código Penal, explicó: “La hace una vez, la hace la segunda, ¡adentro! Basta de estar dando vueltas con condenas que duran seis años y durante los seis años siguen cometiendo delitos. Esto se termina”.

“Hay una reiterancia de delito, va preso inmediatamente. Basta de estar del lado de los delincuentes. Vamos a cambiar ese código que es de 1921. Es absolutamente necesario que haya un cambio que sea a favor de las víctimas, a favor de la gente y en contra de los asesinos y de los criminales”, concluyó.

Cómo fue el crimen de Umma

La hija de 9 años de un custodio de la ministra de Seguridad salía en auto de su casa con sus papás para ir a una consulta médica cuando fue baleada por delincuentes que trataron de robarles.

El asalto ocurrió la mañana de este lunes, en la intersección de las calles Pío Baroja y París, de Lomas de Zamora. En la grabación de una cámara de seguridad se puede ver que el Ford Ka, manejado por Eduardo Aguilera, estaba saliendo de la propiedad. En ese momento, dos delincuentes que iban en un Toyota Corolla negro frenaron delante de ellos e intentaron robarles.

Leé también: Quiénes son los dos acusados de matar a la hija del custodio de Patricia Bullrich en Lomas de Zamora

Según se puede ver en las imágenes, Aguilera aceleró su vehículo mientras violentamente uno de los ladrones le apuntaba con un arma. Al ver que no iba a poder asaltarlo, efectuó dos disparos. Uno de ellos impactó en el cuello y otro en la mano de Umma.

Así fue el asalto al custodio de Patricia Bullrich donde resultó herida de bala la hija, Ema, que murió en el Churruca. (Foto: captura de video)

La grabación muestra que el policía frenó su vehículo a mitad de cuadra al notar lo que había pasado. Desesperado, bajó y abrió la puerta trasera para asistir a su pequeña hija. Inicialmente, estuvo internada en el Hospital Gandulfo y luego fue trasladada en helicóptero al Churruca, donde murió.

En la investigación interviene el personal de la comisaría 7° de Villa Centenario y de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 18 de la jurisdicción, a cargo de Pablo Rossi.

Los dos delincuentes que iban en el Toyota Corolla y son intensamente buscados. (Foto: Policía Federal)

Ya hubo un detenido y por el crimen buscan a otras tres personas. Dos de los sospechosos fueron identificados como Alan Lionel Vergara y Ulises Martín Aguirre, según informaron fuentes policiales TN.

Aguirre tiene 28 años y domicilio en Lomas de Zamora, partido en donde ocurrió el brutal crimen de Umma. Además de ellos, habría otro cómplice que fue registrado caminando por la calle tras el asesinato.

