Causal de recusación El Juez que ordenó no accionar contra la CGT, fue aportante del Kirchnerismo.

La justicia federal de La Plata le ordenó a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich que se abstenga de filmar la marcha y de interceptar personas para pedirle documentación a bordo del transporte público. El juez Ernesto Kreplak hizo lugar a un hábeas corpus colectivo justo antes del paro y la movilización de este 24 de enero, convocado por la CGT.

El documento está dirigido al Ministerio de Seguridad de la Nación y pide que no emita órdenes a las fuerzas de seguridad bajo su órbita que impliquen que este miércoles 24 de enero, “se filmen y/o se intercepten a personas en la vía pública -particularmente a bordo de transportes públicos o en los accesos a las unidades de trenes, todo ello dentro de la jurisdiccional territorial de este Juzgado- con el fin de identificarlas y/o requisarlas sin orden judicial previa, y sin que se presenten alguna de las circunstancias previstas por el art. 230 bis CPPN”.

Lo llamativo que es Juez Federal es de la Plata , y por la territorialidad de los causantes, debería ser un juez de CABA, por los domicilios y por el hecho de manifestarse ocurren la Capital Federal .

El juez Kreplak que le ordenó a @PatoBullrich se abstenga de filmar la marcha de la CGT fue aportante del Frente para la Victoria en 2013.

Justicia militante.

Ernesto Kreplak, juez federal de La Plata, fue en 2014 el presidente del tribunal que enjuició al fiscal José María Campagnoli por su actuación en la causa por lavado de dinero contra el empresario Lázaro Báez.

En aquel juicio, que finalmente caducó antes de la etapa de alegatos, Kreplak actuó como representante del Poder Ejecutivo Nacional en el tribunal. En ese momento, se desempeñaba como subsecretario de Coordinación y Control de Gestión Registral de la Secretaría de Justicia, a cargo de Julián Álvarez, miembro de la mesa nacional de la agrupación La Cámpora.

Kreplak llegó al Ministerio de Justicia de la Nación en enero de 2011, apenas un mes después que Álvarez. Nació en marzo de 1977 y comenzó su carrera judicial a los 22 años, como empleado de la Fiscalía ante la Cámara Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires. Tras un breve paso por la Defensoría General de la Nación, ingresó como secretario a la Unidad Fiscal para la investigación del atentado contra la sede de la AMIA, por ese entonces a cargo de Alberto Nisman.

En diciembre de 2005 volvió al Ministerio Público de la Defensa, en este caso como prosecretario administrativo de la Defensoría Pública Oficial N° 2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital Federal. Pasó por diversos cargos en la Defensoría hasta su llegada al Ministerio de Justicia.

Kreplak se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires en 2002. En 2014, mientras cumplía funciones en el Ministerio de Justicia, se inscribió en el Concurso 302 del Consejo de la Magistratura, destinado a cubrir uno de los juzgados federales de primera instancia de La Plata, que se encontraba vacante desde la renuncia de Arnaldo Corazza.

Kreplak quedó en tercer lugar en la terna aprobada por el Consejo, detrás de Andrés Fabián Basso, secretario del Juzgado Federal N° 1 de Lomas de Zamora, e Ignacio Rodríguez Varela, secretario de Campagnoli. El Poder Ejecutivo envió su pliego al Senado, que lo aprobó el 2 de julio de 2015. Al día siguiente, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto que lo designó juez federal de La Plata.

