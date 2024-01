Otro error de Francos: Córdoba se endurece contra los derechos de exportación de la ley ómnibus: “No podemos acompañar”, dijo LlaryoraOtro error de Francos:

Guillermo Francos en su estrategia le dio varios cargos en Nación, al punto de creer que con eso podría manejar el congreso. Grave error de no dejar que sea Ritondo quien presidiera la cámara.

En medio de las frenéticas negociaciones en Diputados para destrabar un dictamen de la ley “ómnibus”, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, aseguró que el capítulo de los derechos de exportación no será acompañado por sus diputados que integran el bloque Hacemos Coalición Federal, bancada clave que negocia con el Gobierno para que la ley avance y pueda ser votada la semana próxima. “Para las economías regionales significaría la pérdida del mercado y, para otros, el cierre”, aseguró el mandatario provincial a Infobae

“Somos un gobierno que va colaborar y colabora con el Gobierno nacional para reconstruir argentina. Sabemos que tenemos que acompañar situaciones de excepción que, en otro marco, podría no acompañar. Argentina está al borde del abismo. Estamos en diálogo permanente con bloque dialoguista y entendemos que uno de los problemas es el déficit fiscal. Lo que tiene que entender el oficialismo es que, si bien puede reducir el gasto para equilibrarlo, no va a tener un resultado aumentando impuestos a sectores que, al aplicar la medida, los hacen cerrar o les bajan la posibilidad de producir. Es un manual, pero al revés”, manifestó Llaryora.

El gobernador enumeró las reuniones que mantuvo en las últimas semanas con todas las áreas involucradas y explicó que “al hablar de derechos de exportación se apunta al agro, pero ahora también es a los sectores productivos, metalmecánico, a casi todos”. En esa línea, detalló: “Van a desaparecer en un marco de recesión económica si se avanza como está planteado en la ley ómnibus. Se va a castigar al que más valor agregado da. Esto nunca se dio”.

Por otra parte, el mandatario cordobés aseveró que “un plan de recuperación nacional para reducir el déficit fiscal tiene que contemplar con exactitud hacia dónde va a apuntar ya que, si provoca el quiebre de diferentes sectores, desaparece cualquier tipo de beneficio para la Nación y, sobre todo, para la provincia”. Y agregó: “Hay que tomar decisiones difíciles para salir de crisis, pero tienen que ser posibles. Por ejemplo, en cuanto a biocombustibles nos informaron que estaríamos logrando un consenso para la votación. Pero lo de los derechos de exportación establecidos en el proyecto son imposibles de acompañar”.

“No es por acá el camino. Tenés que tener un plan fiscal, pero la recuperación macroeconómica necesita de también de otro plan con visión productiva para que esa salida se pueda desarrollar con empleo. Argentina ya cometió errores y le costó mucho volver a reconstruirse. Cuando te cierra un sector, son muchos años de recuperación. Y poner un producto en el exterior es un camino muy complejo. Córdoba quiere ayudar, pero no nos den una medida que mata a varios sectores. Si se mata lo productivo, el Gobierno no va a tener de dónde recaudar”, advirtió el mandatario.

El gobernador también se expresó en redes sociales sobre esta cuestión. “Gobernar es generar trabajo y es imposible generar trabajo sin empresas, ni producción. Les pido a todos nuestros legisladores en el Congreso que no voten ninguna retención porque eso implica exterminar nuestras economías regionales y perder muchas fuentes de empleo genuino”.

“Venimos acompañando al Gobierno nacional, sin poner palos en la rueda, y por eso queremos evitar que comenta un error gravísimo para la Argentina. Debemos también defender los intereses de nuestra provincia y del país para evitar que retroceda y rompa su tejido productivo”, sostuvo.

Bajo este panorama se le abre un nuevo foco de conflicto al Gobierno en el Congreso. En Diputados, el oficialismo de La Libertad Avanza ya tuvo que frenar sus intenciones de avanzar rápido con un dictamen de la ley para continuar el debate la semana próxima. De esta manera, y si en la Cámara baja se llegara a aprobar la iniciativa, el Ejecutivo deberá prorrogar las sesiones extraordinarias hacia febrero para que el Senado pueda tratar el texto en cuestión.

