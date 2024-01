Milei lleva a Davos la ideas de la libertad, contra la agenda socialista

En medio del viaje a Davos para participar del Foro Económico Mundial, el presidente Javier Milei encendió la polémica al señalar que esa organización está contaminada de socialismo y reveló detalles de lo que será su exposición el miércoles.

Durante el primer tramo del viaje de la comitiva argentina en un vuelo comercial que unió Buenos Aires con Frankfurt, Milei dijo que su principal objetivo en Davos es “plantar las ideas de la libertad en un foro que está contaminado de la agenda socialista 2030 y que lo único que va a traer es miseria al mundo”.

En declaraciones a Infobae, el mandatario aseguró que el miércoles en su discurso pondrá el foco en que “que la libertad es la llave de la prosperidad“.

Además, consultado sobre el objetivo de su reunión con la titular del FMI, Kristralina Georgieva, destacó que busca “dejarle bien claro” la convicción del Gobierno para llevar adelante un “cambio de rumbo” en el país.

“Seguir hablando y dejándole bien claro de la convicción que tenemos en este cambio de rumbo que ha marcado el nuevo gobierno”, señaló. Javier Milei en el inicio de su viaje a Davos, Suiza.

Como adelantó Clarín, el viaje a Davos será breve ya que Milei se quedará solo para su discurso, pero en su corta estadía en Suiza se reunirá con Georgieva y con el presidente francés Emmanuel Mraconen. Además, en la comitiva del líder libertario trabajan para que al menos haya un saludo con el jefe del gobierno alemán, el socialdemócrata Scholz.

Milei hablará cerca de 30 minutos en la exclusiva villa alpina suiza que concentra a los 300 dueños y CEO de las empresas más importantes del mundo.

La comitiva de Milei es muy reducida. El Presidente viaja junto al Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, la Canciller Diana Mondino, el Ministro de Economía, Luis Caputo, la Secretaria General de la Presidencia y hermana, Karina Milei y Marcelo Cima, Secretario de Comercio Internacional de la Cancillería que está armando la parte técnica y todas las entrevistas que sobre todo recaerán en Mondino.

En Davos ya se encuentra el embajador Gerardo Werthein, designado ante los Estados Unidos, y hombre de confianza de Milei.

La crítica de Maduro que para Milei es un elogio

Milei, que se mostró muy activo en redes sociales llegó a Europa, le respondió a Nicolas Maduro, quien dijo que el presidente argentino es un “error histórico”.

El socialista le dijo que “era un error histórico” y el libertario salió a responder con una chicana.

“No esperaba semejante elogio. El socialista empobrecedor de Maduro diciendo que soy un error histórico en América Latina confirma que vamos por el buen camino”, escribió a través de su cuenta de X (ex Twitter).

