Bullrich localizó al colectivero que atropelló y mató a un perro: “El que las hace, las paga”

El presidente le agradeció a la ministra de Seguridad por su “enorme trabajo” tras solicitarle desplegar todo lo necesario para dar con el culpable.

Patricia Bullrich, confirmó que fue identificado el colectivero que arrolló y mató a un perro en el partido bonaerense de Lanús. Horas antes, Javier Milei le había pedido a su ministra de Seguridad que se encargue de detenerlo. “El que las hace, las paga”, señalaron ambos en sus respectivas cuentas de Twitter/X.

Resulta que el domingo pasado, el Presidente retuiteó un mensaje publicado por una cuenta que se hace llamar “Escuela Austríaca de Economía”, en el que el usuario había pedido encontrar al chofer que “mato a un perrito viejito con un colectivo” y dio a conocer la patente del vehículo. “Este miserable pagará con lágrimas lo que hizo”, amenazó la cuenta @DiegoMac227.

El mensaje incluía el video del micro escolar cuando atropellaba y mataba al animal, que acaparó la atención del líder libertario, quien en reiteradas oportunidades ha expresado su obsesión, camuflada de amor, por los perros. De esta manera, solicitó encontrar al responsable y que se haga justicia por el animal brutalmente atropellado.

Como era de esperar, Bullrich puso todo para dar con el responsable. Fue así que ordenó a las fuerzas policiales buscar al conductor a través de un intenso operativo y casi a las 24 horas, la funcionaria comunicó la aprehensión del chofer a través de su cuenta de X: “Ayer el presidente @JMilei me encomendó judicializar y buscar a este conductor y al ómnibus que sin importarle nada aplastó y mató adrede a un perro, violando las leyes de defensa animal. Lo buscamos y lo encontramos”.

“En esta Argentina el que las hace, las paga”, remató la Ministra de Seguridad con su típico latiguillo.

A los pocos minutos de la publicación de Bulrrich, el mandatario libertario contestó: “Muchas gracias @PatoBullrich por su ENORME trabajo. Y que quede claro: EL QUE LAS HACE LAS PAGA”.

Perfil.com

