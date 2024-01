Al menos cinco personas murieron en un feroz enfrentamiento por la disputa de terrenos en La Matanza

Una violenta pelea que terminó con el saldo de cinco muertos se llevó a cabo este domingo por terrenos tomados en el barrio 8 de Diciembre, ubicado en la localidad de González Catán, en el partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires. De acuerdo a las primeras imágenes que circularon también se registraron varios heridos. El fiscal Carlos Adrián Arribas, de la UFI de Homicidios de La Matanza, está a cargo de esclarecer el hecho.

El hecho se produjo cerca de las 15:30, cuando tres hombres empezaron a disparar contra otro grupo en lo que fue una disputa por tierras en el barrio, ubicado cerca de las calles Vega y Debussy, una zona de asentamientos como el Las Casitas o el Santa Cecilia, con ranchos bajos y algunas calles de tierra apisonada, cercano a una zona de arroyos y tosqueras, ubicada a 35 cuadras de la Unidad N°43 del Servicio Penitenciario Bonaerense, el penal de González Catán.

Según pudo confirmar Infobae de fuentes del caso, el episodio comenzó cuando se llevaba a cabo una asamblea, realizada por la organización interna de las personas que estaban allí. En este contexto se conoció que hubo al menos cinco víctimas fatales: fueron tres hombres de nacionalidad argentina, uno peruana y el último no identificada hasta el momento.

La esquina de Debussy y Vega donde ocurrió el hecho

En el ataque se utilizaron armas de fuego y además hubo golpes de puño. Según confirmaron fuentes policiales y judiciales a Infobae, el lugar estaba tomado hace por lo menos un año y los disparos se habrían dado cuando se desató una fuerte discusión durante la reunión. “El lado que tenía armas comenzó a disparar”, asegura un investigador del caso a Infobae. El motivo que inició el tiroteo todavía se desconoce.

Ante la situación y los ruidos de las detonaciones de fuego, vecinos de la zona denunciaron la situación al 911, por lo que efectivos de la Policía Bonaerense se hicieron presentes en la escena de forma inmediata. No obstante, fueron recibidos con total hostilidad por gente del barrio. En el lugar intervinieron la Departamental La Matanza, el Comando de Patrulla Base Sur y la Subcomisaría 20° de Junio.

Varios heridos debieron ser trasladados a hospitales de la zona

Cinco de los heridos fueron trasladados al hospital Simplemente Evita, enGonzález Catán, dos contaban con heridas de arma de fuego y golpes leves en su cuerpo. En tanto, dos hombres de entre 30 y 40 años fueron ingresados al hospital Diego Paroissien, en Isidro Casanova, con heridas de bala tanto en sus brazos como en sus piernas. El hospital Balestrini, por su parte,recibió a otro lesionado, de 35 años, con un disparo en el abdomen, mientras que otro individuo presentó una herida de bala en la cabeza.

El último de los heridos, de 29 años, ingresó al hospital Favaloro con rotura múltiple de cráneo y pérdida de masa encefálica. Falleció en el centro médico. Las imágenes del lugar tras el hecho, viralizadas en redes sociales, muestran, se observa la seriedad de las heridas que presentan los damnificados y el nivel de desesperación de los testigos.

En el lugar trabajó el fiscal Arribas, quien dispuso diversas diligencias para establecer lo ocurrido, entre ellas la toma de declaraciones testimoniales y el relevamiento de la escena en busca de vainas servidas, armas y posibles sospechosos. Además, ordenó el traslado de los cuerpos a la morgue judicial para que se lleven adelante las autopsias de rigor. Dejó la escena del hecho poco después de las 21.30.

Con información de Télam.

