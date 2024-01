La Justicia de Mendoza determinó que los presos ya no podrán usar celulares en las cárceles

Un Juez de Mendoza resolvió que los presos ya no podrán usar celulares dentro de las cárceles. En el escrito Sebastián Sarmiento explicó que ya finalizó la emergencia sanitaria que había impuesto el Gobierno Nacional por la cuarentena por Covid-19.

De este modo, Sarmiento informó sobre la nueva resolución al Ministerio Público Fiscal, al Servicio Penitenciario y a la ONG Defensora General.

Fue el 31 de diciembre de 2023 cuando venció el plazo impuesto por el Gobierno anterior sobre la tenencia autorizada de teléfonos celulares dentro de los penales.

Por este motivo, el Juez decidió el 1 de enero de 2024 realizar una prórroga por 10 días y convocó a una audiencia donde diversos actores del tema expusieron.

Los que se mostraron en contra de la resolución sostienen que “la utilización de celulares es un derecho humano básico que deben tener todas las personas”.

Mientras que los demás, como el Ministerio Público Fiscal provincial y el Servicio Penitenciario mendocino, ratificaron que debía aplicarse la anterior ley.

Con lo dialogado, Sarmiento detalló: “El Servicio Penitenciario sólo podrá retirar los equipos de telefonía celular en aquellos sectores donde se le garanticen una frecuencia de visitas igual a que le se venía usufructuando, previa al inicio de la pandemia en el año 2020″.

Además, señaló que las mujeres presas seguirán teniendo dicho beneficio para facilitarles la comunicación con sus hijos.

