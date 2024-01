Trump: “El mundo está en llamas y nos precipitamos hacia la III Guerra Mundial”

“Nuestro país está muriendo y hay solo un candidato apto en esta carrera para la tarea de salvar EE.UU. de todos los desastres de Biden”, afirmó el exmandatario en un nuevo video de campaña.

Bajo el mandato del actual presidente de EE.UU., Joe Biden, el país “tiene graves problemas”, como la inflación, la delincuencia y la crisis migratoria. Mientras, el mundo se dirige hacia la Tercera Guerra Mundial, señaló esta semana el exmandatario estadounidense Donald Trump en un nuevo video de campaña.

“El mundo está en llamas y nos precipitamos hacia la Tercera Guerra Mundial. Estamos más cerca de la Tercera Guerra Mundial de lo que nunca hemos estado. Nuestro país está muriendo y hay solo un candidato apto en esta carrera para la tarea de salvar EE.UU. de todos los desastres de Biden”, manifestó Trump.

Además, instó a los ciudadanos estadounidenses a que apoyen su candidatura en las elecciones presidenciales de 2024. “Un voto para Donald Trump es un voto para proteger nuestra frontera, detener la invasión [de inmigrantes], salvar nuestra economía, ser independientes enérgicamente como lo éramos solo hace tres años […], y es un voto para recuperar nuestra democracia del corrupto de Joe Biden y toda la clase criminal en la capital de nuestra nación”, aseveró el expresidente.

RT.com

There is no ads to display, Please add some