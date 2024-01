El papa Francisco recibirá a Javier Milei en el Vaticano este 10/02/2024

El presidente tendrá su reunión con el sumo pontífice, la cual se llevará a cabo el 10 de febrero en el Vaticano, según pudo confirmar Ámbito de fuentes oficiales.

El presidente Javier Milei tendrá su reunión con el papa Francisco, la cual se llevará a cabo el 10 de febrero en el Vaticano, según pudo confirmar Ámbito de fuentes oficiales.

La confirmación del encuentro entre el Presidente y el sumo pontífice ocurre luego de que ayer Milei comunicara el envío de una carta al Vaticano invitando a Francisco a visitar la Argentina. Desde que ocupa el trono de San Pedro y dejó de ser el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, el Papa nunca desembarcó en el país.

En una charla radial, Milei se mostró esperanzado que el Pontífice pueda llegar al país “a pasar de la agenda” que tiene el líder de la Iglesia católica. “Creo que debe tener una agenda ligeramente más complicada que la mía, pero espero que pueda venir”, subrayó Milei.

“El presidente Javier Milei está enviando una carta a su santidad el Papa Francisco invitándolo a visitar la República Argentina, entendiendo que su presencia y su mensaje van a contribuir a la unidad de todos y nos van a dar la fuerza colectiva necesaria para preservar la paz y trabajar en prosperidad y en el engrandecimiento de nuestra Patria”, sostuvo el vocero presidencial, Manuel Adorni.

There is no ads to display, Please add some