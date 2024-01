El negociado de Kicillof y CFK: YPF , el juez pide las garantías para evitar el embargo

UEZ PRESKA CONFIRMA EL 10 DE ENERO COMO FECHA PARA QUE ARGENTINA PRESENTE GARANTIAS Y, DE ESTA MANERA, EVITE EMBARGOS DURANTE LA APELACION DEL FALLO POR LA EXPROPIACION DE YPF. A PARTIR DEL JUEVES 11, LOS DEMANDANTES PODRÁN COMENZAR LOS PEDIDOS DE EMBARGOS DE ACTIVOS UBICADOS EN EE.UU. Y/O EN EL RESTO DEL MUNDO.

La Juez Preska le está diciendo al Gobierno argentino que se simpatiza con la inflación, la pobreza y otras urgencias que tiene el país, pero también le “recomienda” que empiece a preparar la hoja de ruta para resolver el caso por la expropiación de YPF.

Puedo ayudar si quieren. pic.twitter.com/jm80B42srd — Sebastian Maril (@SebastianMaril) January 11, 2024

