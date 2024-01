Alguien esta enojado con Adorni: Acusan de tener su mujer 2 AUH y comprar una vivienda social .

Parte 1

Llego a SEPRIN , un carpeta que lo acusa que su mujer :

…Y su esposa resultó “planera” cobra AUH por sus dos hijos Tomas y Trinidad (tengo los DNI), cuando es “empresaria” (monotributista), tiene trabajo en blanco, y encima ¡el padre de esos niños es el vocero presidencial! el dice (lo subió en sus redes) que el que cobra “plan” sin necesitarlo es “despreciable” hasta una sociedad juntos tienen (tiene el edicto) o sea además son empresarios los dos.

Su esposa Bettina Julieta Angeletti con quien se casó en 2013 y tiene dos hijos, a pesar de ser empleada en relación de dependencia, monotributista (categoría más baja) y directora de una sociedad fantasma con su marido el vocero ¡cobra plan! si AUH (que se duplicó este mes) por dos hijos. Si todos los “planeros” son lo peor que existe ¿qué pasa en casa qué su propia esposa cobra? no lo digo yo, lo dice ANSES.

Esos son los “puntos flojos” del vocero que están más desarrollados en todos los mails que envié anteriormente con los adjuntos. Este mes va a cobrar el próximo 19, teniendo en cuenta que su marido padre de sus hijos es vocero presidencial, docente universitario actual y antes trabajó en medios. Y su esposa es “empresaria” (con el de la empresa AS Innovacion que tiene CUIT inactivo ni como contador se arregla sus propios papeles) monotributista y además trabaja en relación de dependencia para el campo ¿qué hace cobrando AUH? cuando es sabido que cualquier persona que registre el mínimo ingreso -incluso mujeres separadas que solo porque el padre “figure” en la AFIP- no las dejan cobrar porque “tiene ingresos”, digamos que no cierra por ninguna parte.

Hasta aquí una parte , podrían desmentirlo, pero no creo que se pueda borrar la base de datos de ANSES.

Una pareja con 3 hijos que vive de planes sociales cobra $11.465 x cada hijo (AUH) + $4.314 (Plus AUH) + $34.000 (Tarjeta Alimentar) + $42.256 x cada padre (Potenciar Trabajo) = $157.221.



Muchos de ellos no trabajan y tienen lo que vos no podés tener trabajando todo el día. Fin. — Manuel Adorni (@madorni) June 1, 2023

A quiénes les corresponde cobrar la AUH

A la madre, padre o titular con hijos a cargo que sea:

Desocupado

Trabajador no registrado o sin aportes

Trabajador de casas particulares

Monotributista social

https://www.anses.gob.ar/hijos/asignacion-universal-por-hijo#:~:text=A%20qui%C3%A9nes%20les%20corresponde,Trabajador%20de%20casas%20particulares

