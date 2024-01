El Presidente Javier Milei se mostró optimista sobre el paso tanto de la Ley Ómnibus como del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que envió al Congreso y aseguró que “están los números” para que se apruebe: “Va a salir todo, puede ser que tenga secuencias, pero va a salir todo”.

Milei realizó un balance de la gestión al frente del Poder Ejecutivo Nacional que ya lleva un mes además también de analizar el dato de inflación que dará a conocer el INDEC esta tarde a las 16 horas y se espera que se encuentre entre el 25 y el 30%.

“Somos el Gobierno más activo de la historia argentina en este primer mes, nosotros recibimos al país en una condición muy complicada, la inflación venía viajando a 1% diario, en las dos primeras semanas se registró un 18%, eso te daba un mensual de 45, Argentina estaba camino a una hiperinflación, si no impulsamos un programa ortodoxo terminaba mal“, sostuvo en diálogo con Radio La Red.

Javier Milei reveló cuál fue la estrategia del Gobierno para contener la inflación: “Hicimos que la gente no tuviera pesos”

Sobre este punto agregó que las medidas que tomaron generaron “una gran cuota de confianza y las estimaciones de inflación que venían al 45 y según se anticipa cayeron al 30, por lo que el programa logró frenar esa locura en la que se ingresó, si no las atacabas al inicio tomaba inercia”.

También detalló cuál fue la búsqueda del Gobierno para contener las subas: “Hicimos que la gente no tuviera pesos para convalidar precios más altos, hubo retracción de valores. Si da 25, ese número ya estaba en la segunda semana, es este efecto de que las gaseosas, la carne y otros productos bajaron, estaríamos ante un caso casi inédito donde quebraste la tendencia”.

Sobre el futuro de la inflación, consideró que “queda todavía un proceso de reacomodamiento de precios relativos cuya convalidación monetaria tuvo lugar antes, pero impacta ahora. Lo que pasó es que se aplanó algo que venía acelerando fuerte”.

Milei realizó un balance de su Gobierno a un mes de gestión

El Presidente cumplió ayer un mes al frente de la Casa Rosada y durante su diálogo realizó un balance de las iniciativas y medidas que se tomaron desde el 10 de diciembre como fueron la Ley Ómnibus y el DNU que se intentan aprobar en el Congreso.

“Propusimos el ajuste fiscal para que caiga la carga impositiva que paga el sector privado. Acá con este plan solo pagan 2 puntos del ajuste, pero se ahorran 5, por lo que 3 puntos caen en el sector público, los privados salen ganando”, analizó.

También aseguró que “la gente entiende que normalizar este desastre requiere un mal trago, pero esta es la primera vez que se hace un cambio de 180 grados y se arranca en la dirección correcta”.

Sobre la posible visita del Papa Francisco y la carta que le envió esta mañana, Milei afirmó: “Asumo que tiene una agenda ligeramente más complicada que la que tengo yo, pero espero que pueda venir, siendo la argentina un pueblo católico va a generar mucha expectativa y esperanza para poder cerrar algunas diferencias que no tienen sentido”.

