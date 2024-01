Milei designó a la nueva cúpula militar y pasó a retiro a 22 generales

El presidente Javier Milei nombró este fin de semana a las nuevas autoridades de la cúpula de las Fuerzas Armadas y produjo el retiro de generales más grande en el Ejército desde la asunción de Néstor Kirchner en 2003.

El Presidente nombró al general de brigada Alberto Presti como nuevo jefe del Ejército y la decisión obligó que sean pasados a retiro todos los generales con más antigüedad que él.

El descabezamiento por esta decisión alcanza a 22 altos mandos, pero a la nómina se suma el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el teniente general Juan Martín Paleo, quien pidió su pase retiro voluntario.

Los retiros en la Armada alcanzan a siete almirantes y tres brigadieres, por lo que la mayor cantidad de salidas se produjeron dentro del Ejército. En ese sector de la fuerza se pidió el pase a retiro de otras 13 autoridades.

De esta manera, los retiros impulsados por este gobierno superan a los que del 2003, cuando Néstor Kirchner nombró al jefe del Regimiento de Infantería de Río Gallegos, Roberto Bendini, como jefe del Ejército y obligó el pase a retiro de 19 generales más antiguos que él.

El contralmirante Carlos María Allievi reemplazará al almirante Julio Horacio Guardia como jefe de estado mayor de la Armada (Gobierno)

Con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en vigencia y la ley ómnibus que deberá ser tratada en el Congreso, ahora la decisión pasa por la renovación de mandos en las Fuerzas Armadas.

Quiénes son las nuevas autoridades del Ejército

Alberto Presti: es el nuevo jefe del Ejército. Se desempeñaba como comandante de la IV Brigada Aerotransportada, en Córdoba, y había sido director del Colegio Militar de la Nación desde 2020

es el nuevo Se desempeñaba como comandante de la IV Brigada Aerotransportada, en Córdoba, y había sido director del Colegio Militar de la Nación desde 2020 Xavier Julián Isaac : será el jefe del Estado Mayor Conjunto , llega para reemplazar a Juan Martín Paleo, quien había sido nombrado durante el gobierno de Alberto Fernández.

: será el , llega para reemplazar a Juan Martín Paleo, quien había sido nombrado durante el gobierno de Alberto Fernández. Marcelo Dalle Nogare: el almirante que se desempeñaba como jefe de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto pasará a ser el segundo de Isaac en el Estado Mayor Conjunto.

el almirante que se desempeñaba como jefe de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto pasará a ser en el Estado Mayor Conjunto. Fernando Luis Mengo: el todavía Jefe de Alistamiento y Adiestramiento reemplazará a Isaac como jefe de estado mayor de la Fuerza Aérea Argentina. Anteriormente había sido Secretario General -cargo que mantiene relación con la política- y agregado Aeronáutico en Londres.

el todavía Jefe de Alistamiento y Adiestramiento reemplazará a Isaac como Anteriormente había sido Secretario General -cargo que mantiene relación con la política- y agregado Aeronáutico en Londres. Carlos María Alleievi: el actual Comandante de la Flota de Mar será el nuevo jefe de la Armada. Es séptimo en antigüedad en la Fuerza y cumplió funciones en Estados Unidos.

TN.com.ar

