Dice el sitio del Presto , que echaron al “secretario de redes”

Había posteado en la cuenta oficial de la Casa Rosada un saludo de fin de año junto a su novia Eugenia Rolón, que también manejaba los posteos de la Presidencia.

El desorden que vive la comunicación del gobierno de Javier Milei se agravó este lunes. Una decisión fulminante le quitó a Iñaki Gutiérrez el manejo de las cuentas oficiales de Milei y la Casa Rosada. “Duró apenas cuatro días”, se burlaron los adversarios internos del joven libertario.

La gota que colmó el vaso fue la decisión de Iñaki de postear en la cuenta oficial de la Casa Rosada un saludo de fin de año junto a su novia, que también manejaba los posteos de la Presidencia.

