El avión es mas barato que el micro a Madel : Son los mismo que compraban los boletos de trenes al por mayor

Flybondi, la primera aerolínea low cost del país, realizó ayer su vuelo inaugural a Mar del Plata con una ocupación del 90%.

El avión partió a las 22.10 desde el Aeroparque Internacional Jorge Newbery y arribó al Aeropuerto Internacional Ástor Piazzolla a las 23.

La aerolínea comienza a volar a la costa argentina cuatro veces por semana: los días lunes, miércoles, viernes y domingos, con precios que parten desde $ 27.790 para febrero.

“Estamos muy felices de llegar a Mar del Plata. Desde su lanzamiento detectamos un gran interés por la ruta. Cada nuevo destino nos impulsa a seguir trabajando fuertemente para que la libertad de volar sea cada vez más grande –comentó Federico Pastori, director comercial de Flybondi–. Es un vuelo corto, de 50 minutos, y ofrecemos un servicio simple, amigable y con las mejores tarifas del mercado”.

Gracias a la libertad de volar, su propósito fundacional, más de 10 millones de personas ya viajaron en Flybondi y el 20% de sus pasajeros son personas que volaron por primera vez en su vida.

Este nuevo destino se suma a la oferta de conectividad de cabotaje de la aerolínea, que ya cuenta con 18 destinos nacionales y 3 internacionales.

La aerolínea comenzó a operar en Argentina en 2018 y ya transportó a más de 10.000.000 de personas. Tiene una flota de 15 aviones Boeing 737-800 NG con 189 asientos de única clase y en Argentina vuela a Buenos Aires, Bariloche, Corrientes, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Posadas, Iguazú, Salta, Santiago del Estero, Trelew, Tucumán, Puerto Madryn, Mar del Plata, Ushuaia, El Calafate y Comodoro Rivadavia.

Actualmente vuela a tres destinos en Brasil: Río de Janeiro, San Pablo y Florianópolis.

Tiene una cuota de mercado doméstica del 20% y 6% de cuota de mercado regional (noviembre 2023).

Seprin y La Nación

