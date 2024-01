El Mismo gobernador que dijo que renunciaba si ganaba Milei ahora amenaza con que deberá mandar al ejercito para disponer del Litio

El gobernador crocante se derritió como helado en verano : No solo no renuncio sino que nadie le pregunto por su “palabra a la sociedad ” ahora dobla la apuesta:

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, volvió a quedar envuelto en una polémica. Ahora, se refirió al DNU del presidente Javier Milei y lo desafió por el manejo de los recursos naturales. “Van a tener que venir con el Ejército, ni una sola piedra van a sacar”, dijo sobre las reservas de litio. También les metió presión a los diputados y senadores que voten a favor del decreto y de la ley ómnibus: “Es traición a la patria“.

“Tiene que venir con el Ejército acá porque no va a sacar ni una sola piedra sin el consentimiento de la provincia de La Rioja”, aseguró Quintela cuando, en una entrevista radial, le mencionaron el interés de Milei por el litio, un recurso que -como subrayó el propio Presidente- despierta el interés del magnate Elon Musk.

“Los recursos naturales les pertenecen a los riojanos y si se exploran y explotan van a ser un beneficio de La Rioja y la Argentina, y no solamente de los pícaros que se quieren apropiar de los recursos naturales del país”, aseveró el mandatario riojano.

Según la Constitución Nacional sancionada en 1994, las provincias tienen potestad sobre los recursos que existen en su superficie.

Quintela también les mandó un fuerte mensaje a los diputados y senadores que se aprestan a tratar la ley ómnibus y el DNU en el Congreso.

“Para la provincia de La Rioja y para todas las provincias sería letal porque sería que concentre todos los poderes legislativo y ejecutivo, por lo tanto me parece gravísimo. Si los legisladores hacen eso, es alta traición a la patria“, advirtió el mandatario peronista. Milei y Villarruel con gobernadores

Por otro lado, habló de la reunión de gobernadores con Javier Milei: “Le dije al presidente el día que nos juntamos, tomó nota y nunca me respondió. Le dije: ‘Usted devaluó un 120%, duplicó el valor del combustible, liberó los precios de los productos de la canasta básica, va a congelar los salarios ¿qué piensa que va a suceder?’ Lo que va a suceder es cierre de comercios, de empresas”.

A su vez, Quintela ensayó cierta autocrítica del gobierno anterior para despotricar contra Milei. “Si bien es cierto que la gente no llegaba a fin de mes, ahora la gente no llega a finalizar la primera semana después de cobrar el sueldo y pagar las deudas”, comparó el gobernador.

“Está extorsionando a las provincias para que voten sus leyes a cambio de asistirlos con plata. Eso se llama extorsión o en el riojano más puro se llama coima, también”, añadió Quintela en Radio 10.

Ricardo Quintela y el planteo contra el DNU en la Corte Suprema

“Nos plantean irónicamente que no la vemos, pero lo único que vemos es que hay más pobreza, hambre, desesperación y mayores dificultades para que la gente alcance el nivel de vida que tenía”, afirmó Quintela este martes en declaraciones formuladas en otra entrevista, a El Destape Radio. Ricardo Quintela, gobernador peronista de La Rioja.

El mandatario riojano aseguró que las decisiones económicas tomadas por Milei desde que asumió el gobierno el 10 de diciembre pasado, entre ellas una devaluación del 120% en la moneda, la quinta de subsidios a las tarifas de los servicios públicos y la paralización de la obra pública, generaron “problemas gravísimos” que causaron que la sociedad “no llegue a la primera semana del mes” con sus ingresos.

“Todas las decisiones que ha tomado el Presidente benefician a un espacio muy reducido de la población argentina. Una elite que concentra el poder económico, mediático y político. No hubo una sola medida para la mayoría del pueblo“, declaró.

La Corte Suprema de Justicia aceptó intervenir días atrás ante una presentación hecha por el gobierno de La Rioja contra el DNU firmado por el presidente Milei, aunque advirtió que tratará el caso después de la feria judicial que comenzó este martes. Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja.

La Rioja solicitó a la Corte que declare la “inconstitucionalidad manifiesta” del DNU, que contempla más de 300 medidas para desregular la economía, y que dicte una medida cautelar que suspenda de inmediato su aplicación.

La presentación fue realizada con el patrocinio legal del exministro de la Corte Eugenio Raúl Zaffaroni y del constitucionalista Raúl Ferreyra.

Con información de Télam y Clarin

